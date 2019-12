Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του «The Voice of Greece»

Η στιγμή ανακοίνωσης του μεγάλου νικητή

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα έφτασε στο τέλος του και το «The Voice of Greece» το βράδυ της Κυριακής, με τη βραδιά που ανέδειξε τον μεγάλο νικητή.

Στο τελευταίο διαγωνιστικό κομμάτι, μονομάχησαν η Ελπίδα Γαδ από την ομάδα της Ελεωνόρας Ζουγανέλη και ο Δημήτρης Καραγιάννης από την ομάδα του Σάκη Ρουβά.

Η Ελπίδα επέλεξε να τραγουδήσει το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα», κερδίζοντας το πιο δυνατό χειροκρότημα του κοινού, ενώ ο Δημήτρης Καραγιάννης, τραγούδησε το «Sorry seems to be the hardest word», εντυπωσιάζοντας με την ερμηνεία του.

Το κοινό όμως ήταν αυτό που θα έπαιρνε την τελική απόφαση για το ποιος θα ήταν αυτός που θα κέρδιζε ένα αυτοκίνητο και ένα δισκογραφικό συμβόλαιο.

Δείτε το κομμάτι που έδωσε τη νίκη στον Δημήτρη Καραγιάννη

Έτσι λοιπόν, μετά την ψηφοφορία των τηλεθεατών, ο νικητής του «The Voice of Greece» είναι ο Δημήτρης Καραγιάννης.

Ο coach Σάκης Ρουβάς, έσπευσε να τον αγκαλιάσει και είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό, καθώς για πρώτη φορά παίκτης από την ομάδα του κατακτά την πρώτη θέση.