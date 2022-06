5+1 τροφές που θα σε «δροσίσουν» τις ημέρες του καύσωνα

Το καλοκαίρι φημίζεται για τις υψηλές του θερμοκρασίες και τα κύματα ζέστης που ζορίζουν την καθημερινότητα μας κατά καιρούς. Μικρός ή μεγάλος σε κατεύθυνση και ένταση, ο καύσωνας συμπαρύσει προς τα πάνω και τη θερμοκρασία του σώματος. Υπάρχει, όμως, τρόπος να παραμείνεις cool. Και βρίσκεται στη διατροφή και στις τροφές που επιλέγεις να καταναλώσεις. Ποιες είναι, λοιπόν, οι κατάλληλες για τις πολύ ζεστές ημέρες του καλοκαιριού;

Λεμόνι

Δεν ξέρω αν γενικά when life gives you lemons, εσύ φτιάχνεις Lemonade. Ξέρω, όμως, πως όταν ο υδράργυρος ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου, ίσως πρέπει να το σκεφτείς. Και να το κάνεις πράξη. Πλούσιο σε βιταμίνη C - γνωστή για την αντιοξειδωτική της δράση - το λεμόνι είναι ένα πολυμορφικό φρούτο που βοηθάει, μεταξύ άλλων, στην αποτοξίνωση του οργανισμού. Δοκίμασε να ρίξεις λίγο παραπάνω στο φαγητό σου ή να το χρησιμοποιήσεις ως βασικό συστατικό στα smoothies σου. Δεν θα χάσεις!

Αγγούρι

Πρωταγωνιστής στις καλοκαιρινές σαλάτες και όχι τυχαία. Το αγγούρι αποτελείται κυρίως από νερό. Και αυτό είναι το μυστικό που το κάνει να συμβάλλει καθοριστικά στην πρόσπαθεια σου να ρίξεις τη θερμοκρασία του σώματος. Δοκίμασε να το συνδυάσεις με φρέσκια ντομάτα ή γιαούρτι, αφού και οι δύο επιλογές δροσίζουν πρώτα τον ουρανίσκο και μετά τον οργανισμό σου.

Ντομάτα

Η καλύτερη φίλη του αγγουριού δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα αυτή. Η ντομάτα είναι απαραίτητη το καλοκαίρι. Αφενός, γιατί η υψηλή περιεκτικότητα της σε νερό ενεργοποιεί το μεταβολισμό και σε απαλλάσει από το ενοχλητικό φούσκωμα. Αφετέρου, γιατί το πολύτιμο λυκοπένιο που περιέχει στη σάρκα της σε βοηθάει να μαυρίσεις.

Βερίκοκο

Ο καρπός του καλοκαιριού. Η γεμάτη γεύση, θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και φυτικές ίνες σάρκα του σού προσφέρει μία αίσθηση δροσιάς όταν ο υδράργυρος παίρνει τα πάνω του. Το μόνο που έχεις να κάνεις, πριν το απολαύσεις, είναι να το πλύνεις σωστά.

Φράουλα

Καλοκαιρινή, ερωτική, γεμάτη χρώμα και γεύση. Μπορείς να την απολαύσεις σκέτη. Μπορείς επίσης να την συνδυάσεις με γιαούρτι για ακόμα μεγαλύτερο κύμα δροσιάς και απόλαυσης στον ουρανίσκο σου.

Blueberries

Σύμφωνα με αρκετές μελέτες, τα blueberries παράγουν μία κρύα, δροσιστική ενέργεια στους γευστικούς σου κάλυκες και από εκεί σε κάθε σπιθαμή του οργανισμού σου. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι την περίοδο του καύσωνα τα μούρα δεν πρέπει να λείπουν από το μπολάκι σου.

