Το πρωινό κόλπο που θα αλλάξει τη διάθεσή σου

Σύμφωνα με νέα έρευνα, πολλοί άνθρωποι όταν ξυπνήσουν το πρωί ελέγχουν το τηλέφωνά τους. Στην πραγματικότητα, το 76% των ανθρώπων το κάνουν μέσα σε 30 λεπτά. Το 62% των ανθρώπων το κάνει μέσα σε 15 λεπτά και το 43% το κάνει μέσα σε πέντε λεπτά. Το ότι «το κάνουν όλοι» δεν σημαίνει ότι είναι το σωστό.

«Οι άνθρωποι λένε ότι δεν έχουν χρόνο για διαλογισμό, αλλά οι περισσότεροι από εμάς κάνουμε έναν 10λεπτο ...διαλογισμό στο Instagram ή email, γραπτά μηνύματα, Facebook κ.λπ κάθε πρωί.» λέει ο Justin Michael Williams, ομιλητής, δάσκαλος διαλογισμού και συγγραφέας, στο TZR.

Μέσα από το βιβλίο του «Stay Woke: A Meditation Guide For The Rest of Us», δίνει πρακτικά εργαλεία για να διαλογιστούν και να ξυπνήσουν τα πρωινά τους με καλύτερη διάθεση.

«Εδώ είναι ένας εύκολος τρόπος για να αλλάξετε τη ζωή σας: Μόλις ξυπνήσετε, ελέγξτε τον εαυτό σας πριν ελέγξετε το τηλέφωνό σας», λέει.

Αυτό που βιώνεις τα πρώτα λεπτά μετά το ξύπνημα επηρεάζει τη διάθεσή σου και καθορίζει τη... συναισθηματική τροχιά για ολόκληρη την ημέρα, υποστηρίζει ο Williams.

«Γι’ αυτό φροντίστε να ελέγξετε τον εαυτό σας – με τα δικά σας συναισθήματα, με τις δικές σας αισθήσεις, με τη δική σας υγεία, με τις δικές σας επιθυμίες, με τις δικές σας φιλοδοξίες – προτού αφήσετε τις εξωτερικές επιρροές να έρθουν σε επαφή μαζί σας», προσθέτει.

Πηγή: mylife.com.cy

