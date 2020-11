Tέσσερα tips για να έχεις πάντα διάθεση για γυμναστική

Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να αποκτήσεις ισχυρά και μακροπρόθεσμα κίνητρα για να παραμείνεις σε φόρμα είναι μαθαίνοντας πώς να πάψεις να αγχώνεσαι για όλα τα θέματα που παραδοσιακά σχετίζονται με την άσκηση.

Η άσκηση θα έπρεπε να είναι μια επιβράβευση ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει να τη θεωρούμε ως τιμωρία ή αναγκαίο κακό, λέει η Michelle Segar, Ph.D., και συγγραφέας του No Sweat: How the Simple Science of Motivation Can Bring You a Lifetime of Fitness.

Μην περιορίζεις τη δραστηριότητά σου στο γυμναστήριο

Η προπόνησή σου δεν είναι απαραίτητο να γίνεται στο γυμναστήριο ή με έναν γυμναστή να κρέμεται από πάνω σου. Η φυσική δραστηριότητα μπορεί να γίνεται στο πλαίσιο της καθημερινής σου ζωής, λέει η Segar. Και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να σου γίνει συνήθεια! Σκέψου την καθημερινότητά σου και ανακάλυψε πού κρύβεται η κίνηση, προτείνει. Ένας από τους αγαπημένους τρόπους της Segar για λίγο παραπάνω άσκηση; Παίρνοντας τη μακρύτερη διαδρομή για να πας οπουδήποτε. Επίσης δραστηριοποιείται όταν περιμένει κάπου, για παράδειγμα περπατάει όταν περιμένει να τελειώσει ο γιος της το μάθημα του καράτε και προσπαθεί ο οικογενειακός χρόνος να είναι γεμάτος με δραστηριότητες, ώστε να περνάνε καλά και να ασκούνται ταυτόχρονα.

Αντιμετώπισε την άσκηση σαν ένα δώρο

Η άσκηση δεν είναι κάτι που θα πρέπει να νιώθεις ότι «πρέπει» να κάνεις. Άλλαξε τον τρόπο που σκέφτεσαι ώστε να βλέπεις την άσκηση σαν ένα δώρο για το σώμα σου, αντί για ένα βάρος, και θα δεις που θα θέλεις να την κάνεις, λέει η Segar. Χρειάζεσαι απόδειξη; Δεν νιώθεις ενεργοποιημένη και χαρούμενη μετά από μια καλή προπόνηση; Αυτή η αίσθηση της ανανέωσης και της ζωντάνιας είναι το δώρο που κάνεις στον εαυτό σου, λέει. Άρχισε να σκέφτεσαι με αυτό τον τρόπο την άσκηση – και να κάνεις δραστηριότητες που σε κάνουν χαρούμενη. Όλα αυτά θα σου δώσουν μια άμεση επιβράβευση που θα σε εμπνέει.

Θέσε στόχους εκμάθησης

Υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη στόχων: στόχοι απόδοσης (όπως το να ασκείσαι πέντε φορές την εβδομάδα για να χάσεις 5 κιλά) και στόχοι εκμάθησης (να ανακαλύψεις πώς να παραμένεις σε καλή φόρμα σε όλη σου τη ζωή). Οι περισσότερες από εμάς θέτουμε στόχους εκμάθησης, ειδικά όταν σκεφτόμαστε την άσκηση και την απώλεια βάρους. Έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης έχει βρει πως οι στόχοι εκμάθησης σε κινητοποιούν περισσότερο, τονίζει η Segar. «Όταν ο στόχος μας είναι να μάθουμε, είμαστε φυσικά περίεργοι και ενδιαφερόμαστε και θέλουμε να δώσουμε προσοχή όταν εμφανίζεται η πρόκληση». Αυτό κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον σου για περισσότερο καιρό – ενώ υπάρχει πάντα κάτι καινούργιο να μάθεις, η δύναμη της θέλησης μειώνεται μετά που θα κατακτήσεις ένα στόχο απόδοσης, όπως να ολοκληρώσεις ένα δρόμο 10 χιλιομέτρων. Δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις; Ασχολήσου με αναρρίχηση σε εσωτερικούς χώρους, ποδήλατο στο δρόμο ή δοκίμαζε ένα καινούργιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα.

Εστίασε στη διάθεση μετά την άσκηση

Η καθημερινή σου απόφαση να ασκείσαι (ή όχι) είναι πιθανότατα συναισθηματική και όχι λογική, εξηγεί η Segar. (Οι περισσότερες αποφάσεις πηγάζουν από το συναισθηματικό σου σύστημα). Έτσι τις δικαιολογίες που λες στον εαυτό σου (Είμαι πολύ κουρασμένη! Δεν έχω διάθεση! Θα προτιμούσα να κοιμηθώ!) – αγνόησέ τες! Έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια βρήκε πως εκείνες οι συναισθηματικές αντιδράσεις βασίζονται στα άμεσα συναισθήματα, ενώ οι αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη λογική εστιάζουν σε ένα μελλοντικό αποτέλεσμα.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή:mylife.com.cy