Tρία tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου

«Ο ρυθμός μεταβολισμού δεν έχει οριστεί. Μπορείς να επαναφέρεις τον μεταβολισμό σου τρώγοντας ορισμένα τρόφιμα και συμπληρώματα ή ασκώντας και χτίζοντας μυς», λέει η Amy Shapiro, MS, RD, CDN, ιδρύτρια και διευθύντρια της Real Nutrition NYC.

Ας δούμε μερικά εύκολα tips που μπορείς να ακολουθήσεις:

1. Φάε πρωτεΐνη σε κάθε γεύμα σου

«Το σώμα σου καίει περισσότερες θερμίδες που έχουν πρωτεΐνες από άλλα μακροθρεπτικά συστατικά», λέει η Shapiro. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να συμπεριλάβεις κάποια μορφή πρωτεΐνης σε κάθε γεύμα, είτε πρόκειται για σολομό, κοτόπουλο, αυγά ή κάποια άλλη vegan πρωτεΐνη όπως ξηροί καρποί ή βούτυρο καρυδιών. Όχι μόνο θα σε κρατήσει χορτάτη, αλλά η κατανάλωση πρωτεΐνης βοηθά επίσης στην ανάπτυξη άπαχου μυός, ο οποίος αυξάνει τον μεταβολικό ρυθμό ανάπαυσης του σώματος από μόνο του.

2. Πιες νερό

Η Shapiro συνιστά επίσης την αύξηση της ημερήσιας πρόσληψης νερού, καθώς αυτό αποδεικνύεται ότι αυξάνει τον ρυθμό του μεταβολισμού. Μια μελέτη από το The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, διαπίστωσε ότι 500 χιλιοστόλιτρα νερού αύξησαν το μεταβολισμό τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών κατά ένα επιβλητικό 30%. Παρεμπιπτόντως, 500 χιλιοστόλιτρα είναι περίπου ισοδύναμα με δύο φλιτζάνια. Έχε λοιπόν ένα μπουκάλι νερό πάντα μαζί σου. Μπορεί να αυξήσει την ενέργεια και το μεταβολικό ρυθμό σου περισσότερο από όσο νομίζεις.

3. Κοιμήσου καλά

Ακούγεται προφανές (και ίσως επαναλαμβανόμενο, ανάλογα με το περιεχόμενο ευεξίας που διαβάζεις), αλλά αυτό δεν το καθιστά λιγότερο σημαντικό. Μια μελέτη έδειξε ότι οι κακές συνήθειες ύπνου διέκοψαν τον μεταβολισμό τόσο των ανδρών, όσο και των γυναικών ενηλίκων. Στην πραγματικότητα, οι γυναίκες που κοιμόντουσαν πέντε ώρες ή λιγότερο κάθε βράδυ είχαν διπλάσιο κίνδυνο παχυσαρκίας από τις γυναίκες που κοιμόντουσαν επτά έως οκτώ ώρες κάθε βράδυ.

Επιμέλεια: MyLife Team

Πηγή:mylife.com.cy