Πέμπτη 25 Ιουνίου

Τόλη Παπαδημητρίου Οικογένεια Τσεκμέ

Σκηνοθεσία Τόλης Παπαδημητρίου

Μετά τη «Μαύρη Σαμπούκα» έρχεται η «Οικογένεια Τσεκμέ».

Ο Τόλης Παπαδημητρίου ξαναχτυπά και μας καλωσορίζει στο σύμπαν του, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Και θα συμβούν.

Ο Σάκης, η Ρόζα και ο Στέλιος - τα ξαδέρφια του διαβόητου «Τάκη Τσεκμέ» με «άρωμα Σαμπούκας» - μαζί με την Νάνσυ, την Κική και τον «Παρασκευά από δίπλα» υποδέχονται έναν Ισπανό τουρίστα, που ζει την ελληνική φιλοξενία στο πετσί του. Μια σπάνια ποικιλία χόρτου, ένα στριπτιτζάδικο στην Κινέττα, πολύ τραπ, λίγο γιόγκα, ένας «Άγιος Έρωτας» κι ένας παπαγάλος που παραμιλάει υπόσχονται γέλιο μέχρι δακρύων, με φόντο ένα έγκλημα στη Βικτώρια και την γνήσια αθάνατη ελληνική οικογένεια στα.. χειρότερα της.

Ο Τόλης Παπαδημητρίου σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο νέο του έργο και μαζί με 6 ακόμα ταλαντούχους ηθοποιούς ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα.

Η «Οικογένεια Τσεκμέ» είν’ εδώ. Κι εσύ ανήκεις στην οικογένεια, μπρο!

Έλα να το ζήσεις! Κι ας μας πάει λίγο… Pipa Caliente!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Kοστούμια: Ελένη Σκιρτοπούλου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γραμματική Γκόρου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Trailer: Γιώργος Χαρίσης, Θωμάς Παλυβός

Eπικοινωνία & Δημόσιες Σχέσεις: Σαπφώ Ματσιώρη

Social Media: Renegade Media

Οργάνωση Παραγωγής: Eβελίνα Αλεξανδροπούλου

Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη

Πρωταγωνιστούν:

Tόλης Παπαδημητρίου, Πηνελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς,

Αντώνης Στάμος, Αντώνης Καλομοιράκης, Άννη Θεοχάρη

Στο ρόλο της Ρόζας Τσεκμέ η Μαρία Κίτσου

Τιμές εισιτηρίων: 25€ | 20€ Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ, πολυτέκνων)

Προπώληση: more.com

Παρασκευή 26 Ιουνίου

HUGEL live in Athens

Ο HUGEL έρχεται στην Αθήνα στις 26 Ιουνίου για ένα από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά του shows της χρονιάς το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Βράχων στα πλαίσια του Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων — και η ζήτηση γύρω από αυτό το γεγονός είναι ήδη τεράστια.

Με 22M+ μηνιαίους ακροατές και πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως, ο ήχος του — Afro, Latin & House — κυριαρχεί σε όλο τον κόσμο, από τα residencies της Ibiza μέχρι τα μεγαλύτερα festival stages. Αυτό δεν είναι απλώς ακόμη ένα show. Είναι μια παγκόσμια στιγμή που προσγειώνεται στην Αθήνα για μία μόνο νύχτα.

Σε έναν εμβληματικό open-air χώρο, αυτή θα είναι μια full-scale, high-impact εμπειρία. Ένα custom-built stage, προηγμένα visuals και ένα πλήρως immersive περιβάλλον θα μεταμορφώσουν τον χώρο σε ένα εκρηκτικό dancefloor κάτω από τον αθηναϊκό ουρανό.

Αυτή είναι η ενέργεια για την οποία είναι γνωστός ο HUGEL — MAKES THE GIRLS DANCE — και στις 26 Ιουνίου, η Αθήνα θα τη ζήσει στο maximum.

Τιμές εισιτηρίων: Από 33€

Προπώληση: www.hugelathens.com

Σάββατο 27 Ιουνίου

Πέτρου Ζούλια Μια ζωή, ο μονόλογος μιας μοδίστρας

Σκηνοθεσία Πέτρος Ζούλιας

Μονόλογος με τη Νένα Μεντή

Μετά τις sold out παραστάσεις στο Θέατρο Ιλίσια Βολανάκης και το Πτι Παλαί, η επιτυχημένη και πάλι συνάντηση του Πέτρου Ζούλια και της Νένας Μεντή, στον θεατρικό μονόλογο «ΜΙΑ ΖΩΗ», για πρώτη φορά σε επιλεγμένα ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ.

Με τη συγγραφική και σκηνοθετική υπογραφή του Πέτρου Ζούλια, η Νένα Μεντή ερμηνεύει ένα μοναδικό ρόλο, ταξιδεύοντας μας από το χθες έως το σήμερα, με μια ιστορία - φόρο τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Στον ιδιαίτερο αυτό θεατρικό μονόλογο, παρακολουθούμε μια απλή, λαϊκή γυναίκα. Μια ηλικιωμένη μοδίστρα, που εξιστορεί κομμάτια της ζωής της, ενώ αδειάζει το ατελιέ στο οποίο εργαζόταν όλη της τη ζωή. Τα προσωπικά της βιώματα συναντούν την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Στο ταξίδι των αναμνήσεων της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία - φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Ερμηνεύει η Νένα Μεντή

Τιμές εισιτηρίων: 22€ | 20€ Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ )

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Κυριακή 28 Ιουνίου

Ομάδα Σημείο Μηδέν - Ευριπίδη Ιφιγένεια η εν Αυλίδι

Σκηνοθεσία Σάββας Στρούμπος

Η ομάδα Σημείο Μηδέν και ο σκηνοθέτης Σάββας Στρούμπος, μετά τις εξαιρετικά επιτυχημένες παρουσιάσεις, εντός και εκτός Ελλάδας, της Αντιγόνης του Σοφοκλή και των Περσών του Αισχύλου, συνεχίζουν την έρευνά τους στα θεμελιώδη κείμενα του αρχαίου δράματος, παρουσιάζοντας την πιο αινιγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού τραγικού ποιητή Ευριπίδη, «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι».

Στην “Ιφιγένεια η εν Αυλίδι” ο κόσμος βαδίζει στο χείλος της αβύσσου, χωρίς αέρα και χωρίς διέξοδο από τον παραλογισμό του επερχόμενου μεγάλου πολέμου. Από την αρχή κιόλας του έργου, βρισκόμαστε σε αυτή την αιχμή του χρόνου όπου ιερά έθιμα όπως η ικεσία, δομικές και βαθιά συμβολικές σχέσεις όπως η πατρότητα, σημαίνοντα ιδεώδη όπως η πατρίδα, που συνδέουν τον άνθρωπο με τον τόπο καταγωγής του, την ιστορική μνήμη και ένα συλλογικό αξιακό και ηθικό πεπρωμένο, διαβρώνονται, απομυθοποιούνται, καταρρέουν μπροστά στο βάρος της βουλιμίας των κυρίαρχων για πόλεμο, αίμα και εξουσία. Όμως, τι είναι ένας κόσμος που δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την παιδοκτονία;

Πόσες Ιφιγένειες θα χρειαστεί να θυσιαστούν, με ή χωρίς το στοιχείο της εθελοθυσίας, ώστε η χειμαζόμενη ανθρωπότητα να πάψει να βλέπει τον εαυτό της στον σπασμένο καθρέφτη των αιματηρών πεδίων των μαχών; Και η δική μας, τραγικά μεταβατική εποχή, αυτά τα αγωνιώδη ερωτήματα δεν θέτει; Ο κόσμος όπως τον ξέρει ο Ευριπίδης τελειώνει με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Η τραγωδία “Ιφιγένεια η εν Αυλίδι” γράφεται μέσα στη δίνη του τέλους μιας εποχής.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Παντελής Μπουκάλας

Σκηνοθεσία: Σάββας Στρούμπος

Σκηνικά/Κοστούμια: Κατερίνα Παπαγεωργίου

Μουσική: Ζήσης Σέγκλιας

Φωτισμοί: Κώστας Μπεθάνης

Δραματουργία: Ιωάννα Μεϊτάνη

Σύμβουλος θεατρολόγος: Μαρία Σικιτάνο

Κατασκευή κοστουμιών: Ελένη Χασιώτη

Κατασκευή σκηνικού: Απόστολος Ζερδεβάς

Μακιγιάζ: Βιργινία Τσιχλάκη

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

ΔΙΑΝΟΜΗ (αλφαβητικά)

Έλλη Ιγγλίζ: Κλυταιμνήστρα

Άννα Κόπακα: Κορυφαία του χορού / Α’ Αγγελιοφόρος

Νίκος Ντάσης: Αγαμέμνων

Μυρτώ Ροζάκη: Ιφιγένεια

Γιάννης Σανιδάς: Πρεσβύτης/ Αχιλλέας/ Β’ Αγγελιοφόρος

Νίκος Ψυλάκης: Πρεσβύτης/ Μενέλαος/ Β’ Αγγελιοφόρος

Η παράσταση «Ιφιγένεια η εν Αυλίδι» πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 10€ μειωμένο (φοιτητές, άνεργοι ΟΑΕΔ, ΑμΕΑ, συνοδός ΑμΕΑ, 65+, ΟΛΜΕ-ΔΟΕ, ομαδικές κρατήσεις άνω των 7 ατόμων)

Προπώληση: ticketservices.gr

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Σέρχιο Μπλάνκο Μια άλλη Θήβα

Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Ένας συγγραφέας συναντά επί σειρά μηνών μέσα στη φυλακή έναν εικοσάχρονο πατροκτόνο, τον Μαρτίν. Σκοπός του είναι να γράψει ένα έργο βασισμένο στην ιστορία του νεαρού κρατούμενου, στον οποίο προτείνει να ερμηνεύσει τον εαυτό του στη θεατρική σκηνή. Όταν τελικά αυτό απαγορεύεται από το αρμόδιο υπουργείο, τον ρόλο αναλαμβάνει ο Φεδερίκο, ένας νεαρός ηθοποιός με τον οποίο δουλεύει ταυτόχρονα πλέον ο συγγραφέας.

Ο Γαλλο-ουρουγουανός Σέρχιο Μπλάνκο, από τις πιο δυνατές σύγχρονες φωνές του ισπανόφωνου θεάτρου, μας παραδίδει μια σύγχρονη σπουδή για την ανδρική ταυτότητα, την καταπίεση, τη βία και το έγκλημα, την τιμωρία και τις διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα και τις ίδιες τις δημιουργικές διαδικασίες της τέχνης του θεάτρου, με αναφορές στο μύθο του Οιδίποδα αλλά και στο Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογιέφσκι.

Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος ανέδειξε το πολυεπίπεδο έργο του συγγραφέα με μια σκηνοθεσία που επαινέθηκε ιδιαίτερα από την κριτική και συναρπάζει το κοινό χάρη στον εξαιρετικό ρυθμό και την υποβλητική της ατμόσφαιρα. Η παράσταση έχει καθιερωθεί ως σημαντικό θεατρικό γεγονός κυρίως λόγω των εξαιρετικών ερμηνειών των ηθοποιών, του Θάνου Λέκκα στον ρόλο του Συγγραφέα και του ταλαντούχου δημοφιλούς ηθοποιού Δημήτρη Καπουράνη που κέρδισε το βραβείο Δημήτρης Χορν 2022-2023, για την ερμηνεία του στον διπλό ρόλο του Μαρτίν/Φεδερίκου.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Μουσική: Σταύρος Γασπαράτος

Επιμέλεια κίνησης: Ξένια Θεμελή

Σχεδιασμός σκηνικού: Κώστας Πολίτης

Κοστούμια: Κλαιρ Μπρέισγουελ

Σχεδιασμός φωτισμών - Βίντεο: Αποστόλης Κουτσιανικούλης

Φωτογραφίες: Πάτροκλος Σκαφίδας

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάνος Παπαδόγιαννης

Παίζουν: Θάνος Λέκκας, Δημήτρης Καπουράνης

Τιμές εισιτηρίων: 22€, 20€ μειωμένο (άνεργοι, φοιτητές, μαθητές 65+)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τρίτη 30 Ιουνίου

ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης – ART INFO

Μποστ Ρωμαίος και Ιουλιέττα

Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης

Με ιδιαίτερη χαρά, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, ανακοινώνει την καλοκαιρινή του περιοδεία με την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ. Μια «πλούσια» παραγωγή που φέρνει στο φως τον καυστικό, σουρεαλιστικό και πάντα επίκαιρο λόγο του μεγάλου μας δημιουργού, προσφέροντας μια παράσταση γεμάτη γέλιο, φως και βαθύ προβληματισμό για τις παθογένειες της κοινωνίας μας.

Την παράσταση υπογράφει σκηνοθετικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης Νικορέστης Χανιωτάκης, ενώ την πρωτότυπη μουσική, που παίζεται ζωντανά από τους ηθοποιούς, συνθέτει ο Γιώργος Ανδρέου, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες καλλιτέχνες.

Στους ρόλους του πιο διάσημου ερωτικού ζευγαριού στην ιστορία του θεάτρου, βλέπουμε την Υρώ Μανέ (Ιουλιέτα) και τον Άκη Σακελλαρίου (Ρωμαίος). Την σκηνή δυναμιτίζουν ακόμα περισσότερο οι Σπύρος Μπιμπίλας (Μερκούτιος) και Γιάννης Δρακόπουλος (Πάτερ Λαυρέντιος) και ο Γιάννης Ζουγανέλης ως Παραμάνα της Ιουλιέτας! Μαζί τους και οι Δαυίδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Ευσταθία Λαγιόκαπα σε έναν θίασο που, με όχημα την υψηλή ενέργεια, τον γρήγορο ρυθμό και το χιούμορ, υπόσχεται στιγμές γέλιου και ξεκαρδιστικών ανατροπών.

Ο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ δεν είναι απλώς μια κωμωδία· είναι ένα γλωσσικό και κοινωνικό φαινόμενο. Με τον χαρακτηριστικό δεκαπεντασύλλαβο και την σκοπίμως ανατρεπτική γλώσσα του, το έργο σατιρίζει τον μικροαστικό καθωσπρεπισμό, τις διαχρονικές ελληνικές παθογένειες και τις αντιφάσεις της σύγχρονης κοινωνίας, προσφέροντας αβίαστο γέλιο και ουσιαστικά ερωτήματα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Ιωάννα Καλαβρού

Χορογραφίες: Φαίδρα Νταϊόγλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα Κοκκινίδη

Παραγωγή: ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης - GR ENTERTAINMENT WORLD LTD

Παίζουν: Υρώ Μανέ, Άκης Σακελλαρίου, Σπύρος Μπιμπίλας, Γιάννης Δρακόπουλος, Δαυΐδ Μαλτέζε, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Βασίλης Παπαδημητρίου, Ευσταθία Λαγιόκαπα και ο Γιάννης Ζουγανέλης

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος 22€ | 20€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com & ταμεία φεστιβάλ

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Δημήτρη Σαμόλη Στρακαστρούκες

Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλλής

Μονόλογος με τον Δημήτρη Σαμόλη

Αγαπήθηκαν και μας συγκίνησαν από τις πρώτες κιόλας παραστάσεις, τα εισιτήρια τους γρήγορα έγιναν ανάρπαστα και στα μέσα της τρίτης θεατρικής τους σεζόν, μεταφέρθηκαν λόγω αυξημένης ζήτησης σε μεγαλύτερο θέατρο.

Οι Στρακαστρούκες, το πρώτο θεατρικό έργο του Δημήτρη Σαμόλη που σκηνοθέτησε ο Μάριος Κακουλλής, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να κάνουν και πάλι μπαμ στην καρδιά μας! Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός, βάζοντας την "αγία ελληνική οικογένεια" στο μικροσκόπιο, κέρδισε τις εντυπώσεις με τις κριτικές να κάνουν λόγο για ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση.

Η ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, αποκαλύπτεται πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, δημιουργώντας έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση που προκαλεί δυνατή συγκίνηση. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το έργο

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες.

Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης

Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής

Σκηνικά - Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας

Φωτιστικός σχεδιασμός - Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης

Μουσική: ECATI

Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη - Αρσενία Φιλίδου

Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή

Βίντεο: Θωμάς Παλυβός

Social media: Pop Communications

Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού

Παραγωγή: ARS AETERNA

Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ)

Προπώληση: more.com

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Νεφέλη Φασούλη

Η Νεφέλη Φασούλη μας τραγουδά και φέτος ότι όλα γίναν για ένα καλοκαίρι που θα ‘ρθει, και αυτή τη φορά ανεβαίνει ψηλά να το ακούσει όλη η πόλη. Μαζί με την μπάντα-ρα της και καλεσμένους έκπληξη, σας καλεί στην καλοκαιρινή της φιέστα στο Θέατρο Βράχων για λίγη ανοιχτωσιά, τζιν-σόδα και καθαρό αέρα. Καινούργια τραγούδια, και παλιά (πιο καινούργια από καινούργια), ανατολίτικη ψυχεδέλεια και αθηναϊκές μπαλάντες, φώτα και χρυσόσκονη, συνθέτουν την τέλεια καλοκαιρινή έξοδο πριν φύγει και το τελευταίο πλοίο από το λιμάνι. Πρόσωπα δικά μας, ραντεβού φέτος στη σκιά των Βράχων να γίνουμε πολλά!

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα

Γιώργος Κωνσταντίνου – μπάσο

Παναγιώτης Κωστόπουλος – τύμπανα

Άγγελος Αγγελίδης – κιθάρα

Νίκος Παπαϊωάννου – τσέλο, σάζι

Ηχοληψία: Βασίλης Αλεξόπουλος

Φωτογραφία αφίσας: Stephie Grape

Artwork: Markos Zouridaki

Παραγωγή: Fishbowl Music Tank

Τιμές εισιτηρίων: Early Bird 15€ | Προπώληση 17€ | Ταμείο 20€

Προπώληση: more.com

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Πληροφορίες: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού

Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας | 210 7609028

www.festivalvraxon.gr | info@festivalvraxon.gr

Προπώληση: Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 - 15:00

Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου | 10:00 - 14:00



