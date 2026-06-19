«Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη, πρεμιέρα στο Κηποθέατρο Παπάγου

Δευτέρα 22 Ιουνίου, το ξεκίνημα της καλοκαιρινής περιοδείας της παράστασης

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Στρακαστρούκες στο Κηποθέατρο Παπάγου
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Πρεμιέρα για τις αγαπημένες ΣΤΡΑΚΑΣΤΡΟΥΚΕΣ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου τη Δευτέρα 22 Ιουνίου. Η παράσταση που έγινε  sold out από στόμα σε στόμα και παίζεται ήδη τρία χρόνια είναι έτοιμη για το πρώτο καλοκαιρινό της ταξίδι σε όλη την Ελλάδα

Στο πρώτο του θεατρικό έργο ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης βάζει στο μικροσκόπιο την "αγία ελληνική οικογένεια" και μαζί με τον Μάριο Κακουλλή που υπογράφει τη σκηνοθεσία, δημιουργούν ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση που ταράζει τα νερά του καθωσπρεπισμού. Μέσα από έναν συνταρακτικό μονόλογο-κατάθεση, η  ζωή στην επαρχία και ο εκφοβισμός ειδικά των νέων, πότε οδυνηρά και πότε με χιούμορ, μας αποκαλύπτεται για να φωτίσει κρυμμένες αλήθειες. Οι Στρακαστρούκες είναι μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης για την ανθρώπινη φύση αλλά και ένα φωτεινό βέλος σε αυτά που μας πόνεσαν βαθιά.

Το  έργο

samolis

Βρισκόμαστε ακριβώς δέκα λεπτά πριν χτυπήσουν οι καμπάνες για την Ανάσταση σ' ένα χωριό της Κρήτης. Ο Κωσταντής κρατάει στη μια του χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες. Στην κλειστή κοινωνία της επαρχίας που κανείς δεν του απλώνει το χέρι, ο ήρωάς μας ανοίγει την καρδιά του με σπαρακτικό χιούμορ λίγο πριν κάνει το μεγάλο μπαμ. Οι καμπάνες όμως χτυπούν νωρίτερα.

Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 21:00 στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου.   

Συντελεστές
Κείμενο - Ερμηνεία - Τραγούδια: Δημήτρης Σαμόλης
Σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής
Σκηνικά - Κοστούμια: Λουκάς Μπάκας
Φωτιστικός σχεδιασμός - Δραματουργία: Στέφανος Δρουσιώτης
Μουσική: ECATI
Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη - Αρσενία Φιλίδου
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Βίντεο: Θωμάς Παλυβός
Social media: Pop Communications
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού 
Παραγωγή: ARS AETERNA

Διάρκεια: 70 λεπτά
Τιμές εισιτηρίων: 20€ | 17€ μειωμένο [φοιτητικό, ανέργων, ΑμεΑ]

Προπώληση:  more.com
Επικοινωνία: Ειρήνη Λαγουρού | irini.lagourou@gmail.com

samolis

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ

22 Ιουνίου Ι Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου
25 Ιουνίου | Λάρισα - Κηποθέατρο Αλκαζάρ
26 Ιουνίου | Βόλος - Ανοιχτό Δημοτικό θέατρο "Μελίνα"
1 Ιουλίου | Θέατρο Βράχων
3 Ιουλίου |  Χαλκίδα - Θέατρο Ορέστης Μακρής
6 Ιουλίου | Βεάκειο Θέατρο Πειραιά
10 Ιουλίου | Αιγάλεω – Δημοτικό Θέατρο “Αλέξης Μινωτής”
13 Ιουλίου | Βριλήσσια – Θέατρο Νταμάρι “Αλίκη Βουγιουκλάκη”
9 Ιουλίου | Ιωάννινα - Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ
16 Ιουλίου | Πάτρα - Θερινό Δημοτικό Θέατρο
22 Ιουλίου | Θέατρο Δάσους 
31 Ιουλίου | Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας
17 Αυγούστου | Χανιά - Θέατρο Ανατολικής Τάφρου
18 Αυγούστου | Ρέθυμνο - Θέατρο Ερωφίλη
19 & 20 Αυγούστου | Ηράκλειο - Κηποθέατρο Καζαντζάκης
 

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