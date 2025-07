Release Athens 2025: Το Πρόγραμμα της αυριανής μέρας με Δωρεάν είσοδο

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων του Release Athens 2025 έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν τους Supergrass, The Damned & The Lobsters στην Πλ. Νερού!

Προερχόμενοι από δύο διαφορετικές γενιές, οι Supergrass και οι The Damned έχουν σφραγίσει με τα τραγούδια τους την ιστορία της βρετανικής μουσικής. Οι πρώτοι σημάδεψαν τα 90s περιγράφοντας το teenage angst με απολαυστικό χιούμορ και μια σειρά αξεπέραστων τραγουδιών, ενώ οι προγενέστεροι The Damned όχι μόνο σημάδεψαν την έκρηξη του punk με την κυκλοφορία του "New Rose" αλλά συνέχισαν με την ίδια ένταση να γράφουν σπουδαία τραγούδια πέρα από τα στενά όρια της σκηνής.

Την βραδιά θα ανοίξει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα νέα συγκροτήματα του εγχώριου indie, οι The Lobsters.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων οποιαδήποτε ημέρας του Release Athens 2025 μπορούν να παρευρεθούν στη συγκεκριμένη ημέρα με ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟ ενώ παράλληλα όσοι δεν έχουν αποκτήσει εισιτήριο για κάποια μέρα της διοργάνωσης, ανοίγει νέα γενική προπώληση προς 25€.

Αν είστε κάτοχος μεμονωμένου, συνδυαστικού ή VIP εισιτηρίου για τις 16 Ιούλιου, στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε όλες τις εναλλακτικές επιλογές σας.

https://www.releaseathens.gr/morrissey-day/

Οι Supergrass σχηματίστηκαν το 1993 από τους Gaz Coombes, Danny Goffey και Mick Quinn, και κατάφεραν να κυκλοφορήσουν πέντε διαδοχικά Top 10 άλμπουμ και δέκα Top 20 singles στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχοντας ταυτόχρονα εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως.

Από την κυκλοφορία του "Caught By The Fuzz", που ανακηρύχθηκε Single of the Week από τα NME και Melody Maker, οι Supergrass απέδειξαν πως πρόκειται για ένα εμπνευσμένο γκρουπ που μπορεί να γράφει με άνεση σπουδαία τραγούδια όπως τo mega-hit "Alright", ένα από τα πιο feel-good τραγούδια των τελευταίων τριών δεκαετιών, το "Lenny" και το "Mansize Rooster", μεταξύ πολλών άλλων.

Παρότι συνδέθηκαν με τη Britpop σκηνή, οι Supergrass συνέχισαν με την ίδια ένταση ακόμα κι όταν η εποχή εκείνη άρχισε να ξεθωριάζει, εξελίσσοντας τον ήχο τους και ενσωματώνοντας τις πιο ψυχεδελικές και blues επιρροές τους. Πέρα από την εμπορική επιτυχία που γνώρισαν, οι δίσκοι που ακολούθησαν, (“In It For The Money”, “Supergrass”, “Life On Other Planets” κ.α.), με τραγούδια όπως τα “Richard III”, “Late In The Day”, “Mary”, “Moving”, “Pumping On Your Stereo”, “St. Petersburg”, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πλούσια κληρονομιά, γεμάτη ενέργεια και χιούμορ, που όχι μόνο σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά αλλά συνέχισε να αποκτά νέους οπαδούς, ακόμα και μετά τη διάλυση της μπάντας το 2010.

Αν και το γκρουπ επέστρεψε στις συναυλίες από το 2019, η φετινή χρονιά είναι η πλέον σημαδιακή για αυτούς, αφού κλείνουν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ τους, “I Should Coco" (1995), το οποίο στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Supergrass το γιορτάζουν με μια μεγάλη περιοδεία που θα τους φέρει και στην Ελλάδα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, για ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους.

Οι The Damned σχηματίστηκαν το 1976 και έγραψαν ιστορία ως το πρώτο βρετανικό punk συγκρότημα που κυκλοφόρησε single (“New Rose”) και άλμπουμ (“Damned Damned Damned”). Με δώδεκα studio άλμπουμ και αρκετά singles στα βρετανικά charts, οι The Damned αναδείχθηκαν από τη punk σκηνή του Λονδίνου ως πρωτοπόροι του είδους και κατάφεραν να εξελιχθούν πέρα από τα όριά της, κερδίζοντας έναν τεράστιο κύκλο οπαδών χάρη στις θρυλικές ζωντανές εμφανίσεις τους.

Σαράντα οχτώ χρόνια μετά το πρωτοποριακό ντεμπούτο τους, οι The Damned δεν σταμάτησαν να κυκλοφορούν σπουδαίους δίσκους, με το πιο πρόσφατο, “Darkadelic” (2023), να φτάνει στο Top 10 των βρετανικών charts και να επιβεβαιώνει την αμείωτη δημιουργικότητα και σημασία τους. Το μεγαλύτερο γεγονός, όμως, στην πρόσφατη ιστορία των The Damned ήταν η περσινή, ιστορική επιστροφή του Rat Scabies με αποτέλεσμα, μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, το γκρουπ να περιοδεύει με την κλασική του σύνθεση που περιλαμβάνει τους Dave Vanian (φωνή), Captain Sensible (κιθάρα, φωνητικά), Rat Scabies (drums, φωνητικά), Paul Gray (μπάσο, φωνητικά) και Monty Oxymoron (πλήκτρα, φωνητικά).

Την Τετάρτη 16 Ιουλίου, ετοιμαστείτε για ένα σπουδαίο show με τεράστια τραγούδια από κλασικά άλμπουμ όπως τα “Machine Gun Etiquette”, “The Black Album” και “Strawberries”, καθώς και αγαπημένα κομμάτια όπως τα “Neat Neat Neat”, “New Rose”, “Smash It Up”, “Life Goes On”, “Eloise”, “Alone Again Or”, “The Shadow of Love”, “Is It A Dream”, μεταξύ πολλών άλλων.

The Lobsters

Οι Lobsters είναι ένα rock ‘n’ roll συγκρότημα με έδρα την Αθήνα, γνωστό για τα ανεβαστικά grooves, τις πιασάρικες μελωδίες και τις ηλεκτρικές εμφανίσεις τους. Σχηματίστηκαν το 2019,στο Λουτράκι, τη γενέτειρά τους. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, “Young & Guilty”, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2024, έτυχε καλής υποδοχής και άρεσε σε οπαδούς και κριτικούς. Το συγκρότημα περιόδευσε στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την προώθηση του δίσκου τους και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στούντιο δουλεύοντας το δεύτερο άλμπουμ τους.



Διάθεση εισιτηρίων:



Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/



Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

