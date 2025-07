Οι Supergrass έρχονται στο Release Athens

Πριν λίγες μέρες ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των τελευταίων δεκαετιών έγινε 30 χρονών, αλλά εξακολουθεί να ακούγεται φρέσκο σαν να γράφτηκε χθες!

Για όσους είναι κοντά στα… τρίτα -άντα τους, θα αποτελεί το απόλυτο εφηβικό anthem με το φοβερό πιανάκι και τον ακραία εθιστικό στίχο “We Are Young/ We Run Green” .

Μιλάμε βέβαια για το “Alright” των υπέροχων Supergrass, το οποίο 30 ολόκληρα χρόνια μετά, εξακολουθεί να προκαλεί ένα ειλικρινές και αβίαστο χαμόγελο σε όλους μας.

Το Release Athens 2025 υποδέχεται τους Supergrass και τους The Damned, την Τετάρτη 16 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα των 90s και η εμβληματική μπάντα που άναψε το πρώτο φυτίλι στην έκρηξη του punk, αντίστοιχα, θα μας ταξιδέψουν σε μερικές από τις απολαυστικότερες και πλέον χαρακτηριστικές στιγμές της Βρετανικής μουσικής.

Οι Supergrass σχηματίστηκαν το 1993 από τους Gaz Coombes, Danny Goffey και Mick Quinn και η φετινή χρονιά είναι η πλέον σημαδιακή για αυτούς, αφού κλείνουν 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ντεμπούτο άλμπουμ τους, “I Should Coco" (1995), το οποίο στιγμάτισε μια ολόκληρη εποχή.

Οι Supergrass το γιορτάζουν με μια μεγάλη περιοδεία που θα τους φέρει και στην Ελλάδα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, για ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους όπως "Caught By The Fuzz", “Richard III”, “Late In The Day”, “Mary”, “Moving”, “Pumping On Your Stereo”.

Όπως έχει ενημερώσει το Release Athens, μετά την ακύρωση του Morrissey, το show της Τετάρτης 16 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί με τους Supergrass και The Damned, με δωρεάν είσοδο για όλους τους κατόχους εισιτηρίων του Release Athens 2025.

Η παρακολούθηση της συγκεκριμένης ημέρας από τους κατόχους εισιτηρίου για τις 16/7 δεν ακυρώνει σε καμία περίπτωση τη δυνατότητα χρήσης του εισιτηρίου είτε σε μία από τις 4 επόμενες ημέρες του φεστιβάλ είτε στο show της Beth Gibbons στο Λυκαβηττό, ούτε και την επιλογή για πλήρη επιστροφή της αξίας του, σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου.



> Σε περίπτωση, που δεν είστε κάτοχος εισιτηρίου Release Athens 2025, μπορείτε να παρακολουθήσετε το show στις 16 Ιουλίου με Supergrass & The Damned με 25€.

Συγκεντρωτικά όλες οι πληροφορίες από εδώ.

https://www.releaseathens.gr/morrissey-day/



