The Prodigy,Pendulum & Bob Vylan- Μια βραδιά που θα θυμόμαστε καιρό!

Ασταμάτητος χορός, αστείρευτη ενέργεια, εντυπωσιακά shows και φυσικά, καθολική αποθέωση από το κόσμο που γέμισε για άλλη μια φορά την Πλ. Νερού. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε αυτή την εκρηκτική εμπειρία που μας πρόσφεραν χθες τα τρία συγκροτήματα που ανέβηκαν στη σκηνή για την 5η μέρα του Release Athens 2025.

Οι Bob Vylan ανέλαβαν την έναρξη και για πρώτη φορά είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε στην Ελλάδα μια ανερχόμενη μπάντα που καταφέρνει ταυτόχρονα να λέει ότι θέλει να πει και να μη χάνει στιγμή το χιούμορ της. Στο σετ τους έπαιξαν όλα τα τραγούδια που όχι μόνο γιγάντωσαν το κοινό τους τα τελευταία χρόνια αλλά και μια απόλυτα ταιριαστή διασκευή στο “Everybody Loves The Sunshine” του Roy Ayers.

Αμέσως μετά ακολούθησαν οι very special guests της βραδιάς, οι Pendulum και από τον κόσμο που βρέθηκε στην πλατεία αποδείχθηκε ότι πολλοί περίμεναν να ακούσουν ζωντανά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των εξαιρετικών Αυστραλών.

Η παρέα του Rob Swire φρόντισε να ανταμείψει από νωρίς τους οπαδούς του, παίζοντας στην αρχή του σετ το θρυλικό “Propane Nightmares” και το πάρτι που ξεκίνησε εκεί, συνεχίστηκε μέχρι τις τελευταίες νότες του “Watercolour”, με το οποίο μας αποχαιρέτησαν.

Η συνέχεια φυσικά ήταν ακόμα πιο απολαυστική. Δύο χρόνια μετά την μεγάλη τους επιστροφή στην Αθήνα, οι The Prodigy χθες ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακοί και μας χάρισαν ένα show που ελάχιστες άλλες μπάντες μπορούν να πραγματοποιήσουν. Έχουν φυσικά και μια καταπληκτική δισκογραφία με τραγούδια τόσο διαχρονικά που ακόμα ακούγονται καθημερινά χωρίς να χάνουν την αιχμή τους. “Voodoo People”, “Poison”, “No Good (Start The Dance)”, “Breathe”, “Omen”, “Firestarter” (με την πάντα ανατριχιαστική αφιέρωση στον Keith Flint) και το “Smack my Bitch up” & "Take me to the hospital" στο encore, είναι μόνο κάποια από τα τραγούδια που ξεσήκωσαν τους χιλιάδες οπαδούς τους που αποχώρησαν γνωρίζοντας πως κανείς δεν είναι σαν τους Prodigy.

Δες το photostory από τη 5η ημέρα του Release Athens 2025:

https://www.releaseathens.gr/photo-story-prodigy/



