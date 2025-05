ΕΚΠΑ: Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2025 - Δείτε όλο το πρόγραμμα!

Στην Πανεπιστημιούπολη στο ΕΚΠΑ επιστρέφει με το ετήσιο ραντεβού του το Φεστιβάλ Αναιρέσεις στις 30-31 Μαΐου και 1 Ιουνίου με κεντρικό σύνθημα «Αυτός ο κόσμος θα αλλάξει, αν τον αλλάξουμε εμείς!», εκφράζοντας την ανάγκη το «Δεν έχω οξυγόνο» να μετατραπεί σε ποτάμι οργής που θα ανατρέψει αυτήν την πολιτική, για να μπορεί να αναπνεύσει η νεολαία και ευρύτερα η κοινωνία.



Με ενδιαφέρουσες πολιτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις, συζητήσεις με προβληματισμούς, αναζητήσεις και με δυνατό καλλιτεχνικό πρόγραμμα έρχεται η έναρξη του καλοκαιριού. Ένα τριήμερο ανατρεπτικής και μαχητικής πολιτιστικής πρότασης, που δεν χωράει στα καλούπια των κυβερνήσεων και των πολιτιστικών ιδρυμάτων. Ένα τριήμερο που σαν πρόταγμα έχει τη συλλογικότητα, την οργάνωση και την αλληλεγγύη, τον συλλογικό αγώνα που θα ανατρέψει την σημερινή βάρβαρη και πιεστική καθημερινότητα.



Το μουσικό πρόγραμμα των Αναιρέσεων απλώνεται σε ένα 3ήμερο με δύο ταυτόχρονες σκηνές μουσικής και όχι μόνο πολυμορφίας και έκφρασης. Το φεστιβάλ ανοίγει τις πόρτες του την Παρασκευή με την καθιερωμένη πλέον Hip Hop σκηνή με φρέσκες μουσικές. Ο Jaul και ο DJ Unwound μετά τις σαρωτικές εμφανίσεις παρουσίασης του δίσκου «DEADLINE» επιστρέφουν υποσχόμενοι ένα ανεβαστικό live. Μαζί τους στη σκηνή η ΧΑΡΑ, να μας υπενθυμίσει πως «όλα είναι πιθανά». Δύο ανερχόμενα ταλέντα ανοίγουν τη σκηνή, ο Jako που θα μας πάει ταξίδι χωρίς τέλος, αλλά και η Sci fi River με την DJ Pitsouni που έρχονται στις Αναιρέσεις με ραπ ανήσυχο και πολιτικό για να φέρουν μία άλλη πνοή στην γκρίζα καλοκαιρινή Αθήνα.

Στην άλλη πλευρά, η βραδιά ανοίγει με τις εκπληκτικές κωμικούς Ήρα Κατσούδα, Μελίνα Κόλλια, Δήμητρα Νικητέα και τον Άγγελο Σπηλιόπουλο. Στη συνέχεια, το φεστιβάλ θα συνοδεύσει ο πάντα ανήσυχος και δημιουργικός, αιώνιος εραστής του ρεμπέτικου και των παραδοσιακών ήχων, ο Δημήτρης Μυστακίδης με την μπάντα του. Η βραδιά δεν θα μπορούσε να μην κορυφώνεται με ένα παραδοσιακό γλέντι στα γηπεδάκια του ΕΚΠΑ με το Ξέφραγο Αμπέλι να μας κρατάει μέχρι το πρωί.



Προχωράμε στη δεύτερη μέρα, αυτή του Σαββάτου, που εγγυόμαστε ξέφρενο χορό με κάθε τρόπο και τόνο. Από τη μία πλευρά η παράδοση της χώρας και της γειτονιάς μας και από την άλλη σύγχρονοι ηλεκτρονικοί ήχοι σε διάφορες εκδοχές για ένα εκρηκτικό βράδυ. Στη μια σκηνή ένα βράδυ γεμάτο μουσική είναι έτοιμο: από νωρίς μας ζεσταίνει ο Mr Collage, για να υποδεχτούμε έναν από τους πιο σημαντικούς DJ's της Hip Hop σκηνής της Μεγάλης Βρετανίας, τον DJ Frenic. Στη σκηνή συνεχίζει ο Kill Emil με special guest Twinsanity για να δώσει τη σκυτάλη στο Bass Delight Crew που θα μοιραστεί τα decks με τον Mc Yinka και μαζί θα δώσουν στις Αναιρέσεις μία γεύση από Jungle, DnB, Reggae και Dub κουλτούρα και μουσική. Η Κλεοπάτρα Φυντανίδου κλείνει τη βραδιά σε πιο electronic dance και techno ήχους.



Ταυτόχρονα, η μουσική παράδοση των Βαλκανίων έχει την τιμητική της. Τη σκηνή ανοίγουν Εκείνοι & Εκείνη για να φέρουν ρεμπέτικες και λαϊκές νότες. Συνεχίζουν οι Banda Calda με την ενέργεια του δρόμου, τη ζεστασιά των χάλκινων και το πάθος της συλλογικής μουσικής εμπειρίας για να υποδεχτούμε τον σπουδαίο Biko Agusevi και την ορχήστρα του. Έναν μαέστρο με μια ντουζίνα μουσικούς, που θα «μπλεχτούν» με το κοινό και θα μας ταξιδέψουν με τη βαλκανική μουσική τους μέχρι το πρωί.



Last but not least ή αλλιώς τρίτη μέρα και «φαρμακερή». Κυριακή στην πάνω σκηνή τιμούμε τις κιθάρες και τον ελληνόφωνο στίχο. Την σκηνή ανοίγουν οι ΒΑΛΒΟΛΙΝΗ που μέσα από τους κοινωνικοπολιτικούς στίχους τους, θα αντισταθούμε κι εμείς, λοιπόν, σε ένα σύστημα εχθρικό για κάθε μορφή τέχνης και έκφρασης. Ακολουθούν οι Lost Bodies, όπου με στοιχεία από post - punk μέχρι trip hop – και όχι μόνο – συνδυάζουν μια μίξη ηλεκτρονικού ήχου και ενσωματώνοντας στοιχεία κοινωνικής σάτιρας. Τη βραδιά κλείνουν ο Ντίνος Σαδίκης μαζί με την παρέα του, που συνεχίζουν μια μουσική ιστορία που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και σμίγουν ζωντανά στη σκηνή τις «Μολυβένιες Ιστορίες» με τον ψυχεδελικό μύθο των Εν Πλω & την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του «Γέλιου Των Πολλών», με τα low-fi ηχοτοπία της τελευταίας δισκογραφικής του δουλειάς «Πίσω Από Τη Σκιά».



Στην κάτω σκηνή, στα γηπεδάκια της Πανεπιστημιούπουλης, την Κυριακή 1 Ιούνη θα γίνουμε αερικά, όπως τραγουδά η Μελίνα Κανά. Θα γίνουμε αυτά τα ανυπότακτα πνεύματα που αντιστέκονται σε αυτούς που στο όνομα των ανθρώπων εγκληματούν εις βάρος των λαών. Στην σκηνή θα έχει προηγηθεί ποιητικό αφιέρωμα, με ντοκουμέντα από την κατάσταση στη Γάζα αυτά τα δύο χρόνια, με ποιήματα που μιλάνε για το δίκιο, για την βαρβαρότητα και την απώλεια, για τα παιδιά της Παλαιστίνης, που η γνωριμία τους με τον κόσμο είναι η φρικαλεότητα πολέμων. Με παραδοσιακό γλέντι θα ανοίξουμε το καλοκαίρι και θα αποχαιρετήσουμε την τελευταία μέρα του Φεστιβάλ. Αρμανιάκ και Μανόλης Μανουσάκης για το κλείσιμο ενός όμορφου τριημέρου.



Δίνουμε ραντεβού στην Πανεπιστημιούπολη στο ΕΚΠΑ [είσοδος Ούλωφ Πάλμε – γηπεδάκια] στις 30 - 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου, με πλούσιο πρόγραμμα, σημείο συνάντησης ποικίλων καλλιτεχνικών ειδών.

Ταυτόχρονα, στην Πάτρα στο Νότιο Πάρκο το Φεστιβάλ Αναιρέσεις θα πραγματοποιηθεί στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου, ενώ θα συνεχίσει το ταξίδι του σε όλη την Ελλάδα το επόμενο διάστημα.



Για όλα τα τελευταία νέα μείνετε συντονισμένοι/ες: anaireseis.gr & festival.anaireseis.gr

