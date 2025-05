Avenged Sevenfold & Palaye Royale: Έρχεται μία εκρηκτική metal βραδιά

Το Σάββατο 7 Ιουνίου 2025, οι Avenged Sevenfold έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και το κάνουν όπως τους αξίζει: ως headliners στο Release Athens, σε μια βραδιά που το ελληνικό κοινό περίμενε εδώ και χρόνια. Μαζί τους, οι εκρηκτικοί Palaye Royale, για ένα line-up που υπόσχεται να τινάξει την Πλατεία Νερού στον αέρα.

Οι A7X, όπως τους αποκαλούν οι φανατικοί “Deathbats”, ξεκίνησαν το 1999 από την Καλιφόρνια και καθιερώθηκαν ως ένα από τα κορυφαία ονόματα του σύγχρονου metal. Από το ντεμπούτο τους “Sounding the Seventh Trumpet” μέχρι τα blockbuster άλμπουμ “City of Evil” και “Nightmare”, το συγκρότημα των M. Shadows, Synyster Gates, Zacky Vengeance, Johnny Christ και Brooks Wackerman έχει χαράξει μια πορεία γεμάτη sold-out περιοδείες, εκατομμύρια πωλήσεις και μυθικές ζωντανές εμφανίσεις. Με τραγούδια όπως τα “Bat Country”, “Hail to the King” και “Nightmare”, έχουν γράψει τον δικό τους ύμνο στη σύγχρονη ιστορία του σκληρού ήχου.

Μαζί τους, οι Palaye Royale, το δυναμικό τρίο από το Λας Βέγκας που αποτελείται από τα αδέλφια Remington Leith, Sebastian Danzig και Emerson Barrett. Με ήχο που συνδυάζει glam rock, britpop και θεατρική ενέργεια, οι Palaye Royale έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν διεθνώς μέσα από κυκλοφορίες όπως το “Fever Dream” και το ολοκαίνουργιο “Death or Glory”. Έχοντας ήδη εκατομμύρια streams και views, και πιστό fanbase παγκοσμίως, επιστρέφουν στην Αθήνα πιο ώριμοι και πιο… επαναστατικοί από ποτέ.

Μια βραδιά αφιερωμένη στον μοντέρνο σκληρό ήχο, με δύο μπάντες που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει “live εμπειρία”.

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές του Release Athens 2025, για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira, Lacuna Coil & more tba (19/7, Πλατεία Νερού)

Avenged Sevenfold, Palaye Royale & more (7/6, Πλατεία Νερού) + Gojira, Lacuna Coil & more (19/7, Πλατεία Νερού) + Dream Theater, Mastodon, Haken (23/7, Πλατεία Νερού).

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Μάθε όλες τις πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

