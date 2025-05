Μελίνα Νικολαΐδη: Ο ρόλος της Bella σε θεατρική παράσταση στο Λονδίνο

Η Μελίνα Νικολαΐδη σπουδάζει υποκριτική στο Λονδίνο και με μια ανάρτησή της στο instagram θέλησε να μοιραστεί τα όσα βίωσε μέσα από τον ρόλο της στο θεατρικό έργο Gaslight του Patrick Hamilton, αλλά και να ευχαριστήσει τους συντελεστές της παράστασης.

«Τι τιμή και προνόμιο να δουλέψω με αυτούς τους ανθρώπους και να δημιουργήσουμε αυτήν την παράσταση σε μόλις μια εβδομάδα.

Ένα θεατρικό έργο για τον έλεγχο και τη χειραγώγηση που απεικονίζει στιγμές έντονης συναισθηματικής κακοποίησης.

Το να υποδυθώ έναν χαρακτήρα όπως η Bella ήταν πολύ ενδιαφέρον και μία πραγματική συναισθηματική διαδρομή. Ενσαρκώνοντάς την, μπόρεσα να βουτήξω σε μια πολυπλοκότητα συναισθημάτων. Φόβος, αγάπη, απόγνωση, καλοσύνη, αδυναμία είναι οι λέξεις που περιγράφουν τον κόσμο της.

Με δίδαξε ότι το σκοτάδι είναι δημιούργημα της κρυμμένης/ανείπωτης αλήθειας και ότι υπάρχει σε περισσότερα μέρη από όσα θα μπορούσα να σκεφτώ και να πιστέψω. Ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν να παρακολουθήσουν την παράσταση», έγραψε στη λεζάντα του carousel φωτογραφιών από την παράσταση που δημοσίευσε.

Tα επαινετικά σχόλια έπεσαν βροχή κάτω από την ανάρτηση της Μελίνας, με πρώτο πρώτο αυτό της μαμάς της, Δέσποινας Βανδή. «Love you soooooooooooooo my little star», έγραψε στην κόρη της.

