Ματ Ντέιμον: Η πρώτη φωτογραφία ως Οδυσσέας - Πού θα γίνουν τα γυρίσματα

Ο Ματ Ντέιμον πρόκειται να πρωταγωνιστήσει μαζί με πολύ γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, στη νέα ταινία του διάσημου σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος σύντομα θα παρουσιάσει τη δική του εκδοχή της «Οδύσσειας» του Ομήρου.

Στο κλασικό έργο της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας που αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους το 2026, εκτός από τον Ματ Ντέιμον θα συμμετέχουν οι: Τομ Χόλαντ (ως Τηλέμαχος), Αν Χαθαγουεϊ (ως Πηνελόπη), Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν (ως Κίρκη) και Zendaya.

Στον επίσημο λογαριασμό της ταινίας δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, ενώ η λεζάντα γράφει: «Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας. Μία ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν #TheOdysseyMovie κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026».

