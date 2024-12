Άννα Μαρία Βέλλη: Δύσκολες ώρες - Ο καρκίνος και το εγκεφαλικό

Η χρονιά που φεύγει ήταν γεμάτη δοκιμασίες για την Άννα Μαρία Βέλλη, η οποία μοιράστηκε με τους followers της μια συναισθηματική ανασκόπηση για το 2024. Μεταξύ άλλων η δημοφιλής Youtuber αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που βίωσε, αλλά και στη δύναμη που άντλησε για να τις ξεπεράσει.

Στο τέλος της χρονιάς, η Άννα Μαρία Βέλλη βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα υγείας που έπληξαν την οικογένειά της. Ο πατέρας της υπέστη εγκεφαλικό, ενώ ο αγαπημένος της γάτος διαγνώστηκε με καρκίνο. Παρότι οι καταστάσεις αυτές την έφεραν αντιμέτωπη με έντονα συναισθήματα και άγχος, κατάφερε να σταθεί δυνατή.

Η Άννα Μαρία βρήκε καταφύγιο στη στήριξη των φίλων της, στις στιγμές με τα γατιά της και στα ταξίδια που πραγματοποίησε. «Γέλασα, έκλαψα, θύμωσα, αισθάνθηκα πολύ και αισθάνθηκα λίγη», αναφέρει χαρακτηριστικά, δείχνοντας ότι κάθε εμπειρία, καλή ή κακή, αποτελεί μέρος της ζωής.

Αναλυτικά το μήνυμα που μοιράστηκε η Άννα Μαρία Βέλλη: «Το 2024 ΔΕΝ ήταν το πιο εύκολο για μένα. Στο 90’ με βρήκε με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο με εγκεφαλικό και τον γάτο μου με καρκίνο. Δεν ήταν εύκολο αλλά δεν ήταν κακό. Γιατί είχα τους φίλους μου (και άλλους που δεν έχω σε φωτό απλά επειδή έτυχε) , τα γατιά μου, τα ταξίδια μου. Και γέλασα κι έκλαψα και θύμωσα και αδιαφόρησα και αισθάνθηκα πολλη και αισθάνθηκα λίγη και όλα καλά!»

«2025 bring it on bitch I know how to swim Υγ. Μια μεγάλη αγκαλιά σε όλους όσους περάσατε και περνάτε τις γιορτές μέσα στο νοσοκομείο . Τώρα σας καταλαβαίνω και σας συμπονώ και σας εκτιμώ βαθιά», κατέληξε η Άννα Μαρία Βέλλη στο μήνυμα που μοιράστηκε στα προσωπικά της social media.

Η ανάρτηση της Άννα Μαρίας Βέλλη

