Kylie Minogue: Η απόλυτη Snow Queen των Χριστουγέννων

Μπορεί η γιορτινή ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων να ταίριαζε πάντα με τη λάμψη της Kylie Minogue, όμως η «Πριγκίπισσα της Ποπ» περίμενε τριάντα ολόκληρα χρόνια προτού αποφασίσει να κυκλοφορήσει το δικό της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ.

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της επερχόμενης εμφάνισης στο Release Athens 2025 (18/7, Πλατεία Νερού), γυρίζουμε πίσω στη χρονιά που γεννήθηκε η Snow Queen της pop.

Η «Πριγκίπισσα της Ποπ», Kylie Minogue, περίμενε τριάντα ολόκληρα χρόνια προτού αποφασίσει να κυκλοφορήσει το δικό της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ

Τα χριστουγεννιάτικα άλμπουμ δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για κάθε επιτυχημένη προσπάθεια (όπως οι απόπειρες του Elvis, του James Brown, του Phil Spector αλλά και η κορυφαία συλλογή της Motown με τους Stevie Wonder, Jackson 5, Marvic Gaye κτλ.), αντιστοιχούν δεκάδες κακές στιγμές που δεν ταιριάζουν με το κλίμα των ημερών για να τις αναφέρουμε. Η Kylie Minogue είναι από τις τραγουδίστριες που δεδομένα της ταιριάζει πολύ αυτή η συγκεκριμένη περίοδος: είναι λαμπερή, χαμογελαστή και εδώ και πέντε δεκαετίες ότι αγγίζει γίνεται χρυσός.

Η πρώτη της ευκαιρία να δώσει το δικό της στίγμα στη γιορτή των Χριστουγέννων ήταν ένα αναπάντεχος και ανεπανάληπτος θρίαμβος. Ο Ουαλός σεναριογράφος και παραγωγός Russell T Davies, υπεύθυνος για την αναγέννηση του θρυλικού Doctor Who στα μέσα των 00s, όταν ξεκίνησε το 2007 να γράφει το σενάριο για το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο της -μάλλον- κορυφαίας sci-fi σειράς όλων των εποχών, είχε εξαρχής στο μυαλό του κάτι πολύ συγκεκριμένο: τον ρόλο της βοηθού του Tenth Doctor, που ενσάρκωνε ο David Tennant, θα τον αναλάμβανε μια σερβιτόρα με το όνομα Astrid Peth. Κι αυτή η σερβιτόρα θα ήταν η Kylie Minogue.

Kylie Minogue είναι από τις τραγουδίστριες που δεδομένα της ταιριάζει πολύ αυτή η συγκεκριμένη περίοδος: είναι λαμπερή, χαμογελαστή και εδώ και πέντε δεκαετίες ότι αγγίζει γίνεται χρυσός

Και θα ήταν λίγο να πούμε πως ήταν μια πολύ καλή ιδέα. Το επεισόδιο με τίτλο “Voyage of the Damned”, καθήλωσε 13.31 εκατομμύρια τηλεθεατές στη Μεγάλη Βρετανία, το μεγαλύτερο νούμερο στην ιστορία της σειράς μετά το 1979, γεγονός που κατά γενική ομολογία πιστώθηκε στην παρουσία της Αυστραλής superstar!

Θα έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια, οχτώ για την ακρίβεια (αν και η δισκογραφία της έχει διάσπαρτες μερικές εορταστικές στιγμές), μέχρι η Kylie αποφασίσει, επιτέλους, να ηχογραφήσει το δικό της χριστουγεννιάτικο άλμπουμ και το έκανε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Αυτές οι κυκλοφορίες συνήθως ακολουθούν διαφορετικές προσεγγίσεις: από ασφαλείς και κάπως άοσμες διασκευές κλασικών τραγουδιών της περιόδου, μέχρι πρωτότυπες ερμηνείες και, για τους πιο τολμηρούς, εντελώς νέα τραγούδια.

Το "Kylie Christmas" του 2015 συνδύαζε όλα τα παραπάνω και ήταν γεμάτο εκπλήξεις. Η πρώτη έκπληξη ήρθε με τη διασκευή του "Only You" των Yazoo μαζί με τον James Corden. Παρόλο που οι θαυμαστές της θα προτιμούσαν μια επανένωση με τον Jason Donovan, η παρουσία του κωμικού και τηλεπαρουσιαστή πρόσφερε μια διασκεδαστική νότα στο άλμπουμ.

Στην κανονική έκδοση του άλμπουμ (θα ακολουθούσε και μια deluxe version την ίδια χρονιά, ενώ 12 μήνες αργότερα κυκλοφόρησε η επανέκδοση με τίτλο “The Snow Queen” με έξτρα υλικό), η Kylie συμπεριέλαβε εννέα ακόμη διασκευές.

Κλασικά τραγούδια όπως τα "Let It Snow!", "Have Yourself A Merry Little Christmas" και "It’s The Most Wonderful Time Of The Year" αλλά και υπέροχες εκπλήξεις όπως το "Christmas Wrapping", ένα ντουέτο με τον Iggy Pop αλλά και η διασκευή του "2000 Miles" των Pretenders (η frontwoman των Pretenders, Chrissie Hynde, θα ανέβαινε στη σκηνή του Royal Albert Hall στις 11 Δεκεμβρίου 2015 για να ερμηνεύσει μαζί με την Kylie το τραγούδι σε μια μοναδική συνεύρεση).

Μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις ήταν η παρουσία του "Santa Baby", που είχε κυκλοφορήσει αρχικά ως bonus track το 2000, ενώ εντυπωσιακή ήταν και η «τεχνητή» σύμπραξη με τη φωνή του Frank Sinatra στο "Santa Claus Is Coming To Town". Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον μέρος του δίσκου ήταν τα πρωτότυπα τραγούδια, με κορυφαίο το "Every Day’s Like Christmas", γραμμένο από τον Chris Martin των Coldplay, ο οποίος αναλαμβάνει και τα δεύτερα φωνητικά.

Το "Kylie Christmas", κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου 2015 και απέδειξε για άλλη μια φορά την ικανότητά της να αφουγκράζεται τις επιθυμίες του κοινού της, και παρόλο που ήταν πλέον σε ένα στάδιο της καριέρας της που δεν είχε τίποτα να αποδείξει πια, πρόσθεσε τη δική της μοναδική λάμψη στη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η Kylie Minogue θα εμφανιστεί την Παρασκευή 18 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο του Release Athens 2025. Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media