Κάιλι Μινόγκ: Στην Αθήνα η «πριγκίπισσα της Ποπ» για το Release Athens 2025

Το Can't Get You Out Of My Head είναι η μεγαλύτερη επιτυχία της Κάιλι Μινόγκ

Μετά την εμφάνισή της στο Terra Vibe στη Μαλακάσα το 2008 στα πλαίσια του X tour, η Κάιλι Μινόγκ έρχεται για μια δεύτερη εμφάνιση στην Ελλάδα. Το Release Athens 2025 την υποδέχεται την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού.

Η Αυστραλή σταρ, που έχει κατακτήσει την Ποπ σκηνή από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 έως σήμερα, έρχεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας Tension Tour, της μεγαλύτερης που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια, η οποία σαρώνει με sold-out εμφανίσεις στις μεγαλύτερες αρένες του κόσμου.

Η Κάιλι ξεκίνησε την καριέρα της ως ηθοποιός στα μέσα της δεκαετία του '80, όμως η λάμψη και το ταλέντο της την οδήγησαν στα 18 της στην κορυφή της μουσικής σκηνής. Με περισσότερες από 80 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, είναι η πιο επιτυχημένη καλλιτέχνιδα της Αυστραλίας κι ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα διεθνώς, ενώ παραμένει επίκαιρη χάρη στην ικανότητά της να εξελίσσεται συνεχώς.

Η Κάιλι Μινόγκ πήρε τιμητικό βραβείο για την πορεία της στη μουσική στα πρόσφατα BRIT Awards /Φωτογραφία AP Images/Alberto Pezzali

Η Κάιλι μας συστήθηκε το μακρινό 1988 με το I Should Be So Lucky

Τον Οκτώβριο του 2024 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Tension II, με το οποίο έγινε η πρώτη καλλιτέχνιδα που έχει τουλάχιστον ένα Νο1 άλμπουμ στα UK charts σε κάθε δεκαετία από τα ’80s έως σήμερα. Έχει πειραματιστεί με διάφορα μουσικά είδη, από την ανέμελη teen pop του I Should Be So Lucky και τη διασκευή του The Loco-Motion, στον πιο εναλλακτικό ήχο των ’90s, με συνεργασίες με τους Pet Shop Boys, τους Manic Street Preachers και τον Nick Cave, χαρίζοντας τραγούδια όπως το Confide In Me και το Where The Wild Roses Grow με τον Cave.

Τεράστια επιτυχία της το 1994 το Confide In Me

Το Padam Padam ήταν η viral επιτυχία του 2023

Η Κάιλι Μινόγκ με το δεύτερο της βραβείο Γκράμι ανά χείρας τον Φεβρουάριο του 2024! /Φωτογραφία AP Images/Richard Shotwell

Στις αρχές των ’00s, έφτασε σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας της με το διαχρονικό Can’t Get You Out Of My Head, που βρέθηκε στην κορυφή των charts σε πάνω από 40 χώρες, ξεπερνώντας τις 5 εκατομμύρια πωλήσεις.

Σήμερα, η Μινόγκ συνεχίζει να θριαμβεύει. Το 2024 τιμήθηκε με το βραβείο Global Icon στα Brit Awards, κέρδισε το δεύτερο Grammy της για το super hit Padam Padam στην κατηγορία Best Pop Dance Recording και μάγεψε το κοινό με την εμφάνισή της στο Hyde Park, μπροστά σε 60.000 θεατές, η οποία χαρακτηρίστηκε ως «γιορτή pop τελειότητας» από The Guardian.

Η πρόσφατη επιτυχία της Κάιλι, Lights Camera Action

