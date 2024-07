Viral το βίντεο με την Τζένιφερ Άνιστον: Της ρίχνουν κουβά με μπογιά

Στο στόχαστρο μανιασμένων διαδηλωτών που την... περιέλουσαν με πετρέλαιο βρέθηκε η Τζένιφερ Άνιστον!

Ωστόσο, κάτι τέτοιο σίγουρα δε θα μπορούσε να συμβεί στην αγαπημένη ηθοποιό αν δεν επρόκειτο για μια σκηνή σειράς ή ταινίας. Για τις ανάγκες λοιπόν της επιτυχημένης σειράς «The Morning Show», η Άνιστον αναγκάστηκε να δεχτεί τα «πυρά» των διαδηλωτών, οι οποίοι -διαμαρτυρόμενοι για την κλιματική αλλαγή- έριξαν επάνω της έναν κουβά με πετρέλαιο, που στην πραγματικότητα ήταν μαύρη μπογιά.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη Νέα Υόρκη για την τέταρτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς, με την 55χρονη ηθοποιό να δείχνει «σοκαρισμένη» όταν ένας διαδηλωτής που διαμαρτυρόταν... την έλουσε με το μαύρο υγρό.

