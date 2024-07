Έλενα Τσαγκρινού: «Βρίσκομαι καθημερινά στο κρεβάτι για ώρες»

Η Έλενα Τσαγκρινού μετράει αντίστροφα για να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον Dj Stephan.

Η τραγουδίστρια, λίγες μέρες πριν μπει στο μαιευτήριο αποκάλυψε ότι ξεκουράζεται και βρίσκεται συνεχώς στο κρεβάτι, ώστε να αποφύγει τυχόν προβλήματα.

«Παιδιά είμαι στο Do not Disturb mode τώρα που μιλάμε βρίσκομαι καθημερινά στο κρεβάτι για ώρες ώστε να αποφύγω απρόοπτες «συσπάσεις», συνήθως κοιμάμαι και είπα να σας δείξω λίγο από την ζωή της ήρεμης Έλενας before the baby storm almost 34 weeks pregnant, πολύ λίγες μέρες μου απομένουν μέχρι να γεννήσω. Υπόσχομαι αν τα καταφέρω και φωτό με μαγιό και κοιλίτσα πριν φύγει. Πήγα βόλτα στο λιμάνι, δουλειά στο στούντιο, εγώ με τη μαμά μου στο μαιευτήριο, μακριά μαλλιά, τρελαίνομαι για πράσινο και κήπο, αγαπημένο πρωινό εγκυμοσύνης και στην τελευταία φωτό τα δύο αγαπημένα μου πλάσματα παίζουν» έγραψε η Έλενα Τσαγκρινού.

