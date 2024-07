Θρήνος για τον Τζον Μπον Τζόβι - Πέθανε η μητέρα του

Δείτε παλιότερο βίντεο για τον Τζον Μπον Τζόβι από την εκπομπή Happy Day

Στο πένθος βυθίστηκε ο Τζον Μπον Τζόβι, καθώς έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Κάρολ στο νοσοκομείο Monmouth Medical Center, στην πατρίδα του το Νιου Τζέρσεϊ.

«Η μητέρα μας ήταν μια υπολογίσιμη δύναμη», ανέφερε ο διάσημος τραγουδιστής και frontman των Bon Jovi, σε δήλωση που εξέδωσε εκ μέρους της οικογένειας.

Ο Τζον Μπον Τζόβι το 2008 σε συναυλία στη Νέα Υόρκη /Φωτογραφία AP Images/Jason DeCrow

«Το πνεύμα της και η συμπεριφορά της διαμόρφωσαν αυτή την οικογένεια. Θα μας λείψει πολύ», συμπλήρωσε.

Η μητέρα του Τζον Μπον Τζόβι, Κάρολ Μπον Τζόβι, πέθανε μόλις τρεις ημέρες πριν από τα 84α γενέθλιά της. Η ίδια δημιούργησε το επίσημο fan club του εμβληματικού ροκ συγκροτήματος του γιου της, ενώ ήταν επιχειρηματίας κα υπηρέτησε ως πεζοναύτης στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Οι Bon Jovi το 2000 σε πλήρη απαρτία /Φωτογραφία AP Images/Martin Meissner

Το People αναφέρει πως κατά τη διάρκεια της θητείας της γνώρισε τον σύζυγό της, με τον οποίο συμπλήρωσε 63 χρόνια κοινής πορείας, έχοντας αποκτήσει τρεις γιους κι οκτώ εγγόνια.

