Κέβιν Σπέισι: Η πρώτη συνέντευξη μετά την αθώωσή του- «Άπλωνα το χέρι μου»

Όσα είπε η Λιλή Πυράκη στο Breakfast@Star για την πρώτη συνέντευξη του Κέβιν Σπέισι μετά την αθώωσή του

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την αθώωσή του από κατηγορίες για σεξουαλικές επιθέσεις και σεξουαλικές επαφές χωρίς συναίνεση, ο Κέβιν Σπέισι μίλησε στην εκπομπή του Πιρς Μόργκαν, στο κανάλι που έχει στο Youtube, για τις παρενοχλήσεις και τα τεράστια χρέη που του άφησε όλη αυτή η δικαστική διαμάχη.

O βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι γενικά «απλωνόταν» και πως είχε έντονη διάθεση για φλερτ προς το ίδιο φύλο. «Ξεπερνούσα τα όρια. Άπλωνα τα χέρια μου, αγγίζοντας κάποιον σεξουαλικά, αρπάζοντας κάποιον με έναν τρόπο, που δεν ήξερα ότι δεν ήθελε», είπε χαρακτηριστικά.

Εξομολογήθηκε ότι για πολλά χρόνια έκρυβε τις σεξουαλικές του προτιμήσεις και πως έφτασε σε μεγάλη ηλικία για να το παραδεχτεί. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, οι σεξουαλικές του προτιμήσεις έγιναν γνωστές σε όλον τον κόσμο. Όμως, όπως αποδείχτηκε από το δικαστήριο οι κατηγορίες για τα αδικήματα εις βάρος του ήταν αβάσιμες.

