Λειτουργία με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ σε γερμανική εκκλησία

Σε προτεσταντική εκκλησία στη Γερμανία τελέστηκαν δύο λειτουργίες με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ, με στόχο να προσελκυστούν νεαροί πιστοί στα στασίδια.



Στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος (Heiliggeistkirche) που ανεγέρθηκε πριν από 600 χρόνια στη Χαϊδελβέργη, στη νοτιοδυτική Γερμανία τελέστηκαν δύο ειδικές λειτουργίες το Σαββατοκύριακο με τη μουσική της Αμερικανίδας σούπερ σταρ της ποπ για να υπάρξει έμπνευση για θρησκευτική συζήτηση και προβληματισμό.





Και για τις 423 θέσεις έγιναν γρήγορα κρατήσεις από άτομα που ενθουσιάστηκαν να συμμετάσχουν στην πειραματική εκδήλωση με τίτλο «Anti-Hero – Church Service Taylor Swift».

⛪| A Taylor Swift service was held in a German church with focus on religious convictions in her songs



— It had over 1200 attendees with multiple guests that were brought to tears. pic.twitter.com/25nE8Te2kO