Robert De Niro: «Κοκτέιλ» ουσιών οδήγησε τον 20χρονο εγγονό του στον θάνατο

Διάφορες φωτογραφίες από δημόσιες εμφανίσεις του Robert De Niro

Πριν από έναν μήνα «έφυγε» από τη ζωή ο εγγονός του Robert De Niro, ο Leandro De Niro Rodriguez. Πριν από λίγες ώρες αποκαλύφθηκε η αιτία που οδήγησε τον 20χρονο στον θάνατο.

Οι ιατροδικαστές εξέδωσαν τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα οποία έδειξαν πως ο νεαρός ήταν χρήστης σκληρών ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με το TMZ, ο 20χρονος είχε στον οργανισμό του φαιντανύλη, κεταμίνη και κοκαΐνη. «Σύμφωνα με τον επικεφαλής ιατροδικαστή της Νέας Υόρκης, ο Leandro De Niro Rodriguez πέθανε από τις τοξικές επιδράσεις της φαιντανύλης, της αλπραζολάμης, της κεταμίνης και της κοκαΐνης. Ο θάνατός του οφείλεται σε ‘’καταλάθος’’ υπερβολική δόση», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.

Leandro De Niro Rodriguez’s death has been ruled an accident, according to reports from the New York City Medical Examiner. The 19-year-old died from what has been determined to be a “toxic” combination of drugs. https://t.co/moVQ89erDu