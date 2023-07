Κάρα Ντελεβίν: Παθιασμένα φιλιά με τη σύντροφό της στο Wimbledon

Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις των celebrities στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2023

Πολύ ερωτευμένη φαίνεται πως είναι η Κάρα Ντελεβίν με τη σύντροφό της. Ο φωτογραφικός φαός «τσάκωσε» το διάσημο μοντέλο να ανταλλάσσει παθιασμένα φιλιά με την Αγγλίδα τραγουδίστρια κοπέλα της, Μίνκε, στις εξέδρες του Wimbledon.

Συγκεκριμένα, οι δύο εντυπωσιακές γυναίκες βρέθηκαν στο γήπεδο για να απολαύσουν την όγδοη ημέρα του ετήσιου τουρνουά τένις, αλλά μάλλον τελικά δεν τις ενδιέφεραν τόσο τα τεκταινόμενα στα κορτ... Η Κάρα και η Μίνκε δε σταμάτησαν να φιλιούνται παθιασμένα, αδιαφορώντας για τα αδιάκριτα βλέμματα των παρευρισκομένων.

