Τσιμιτσέλης: Δημοσίευσε την πιο γλυκιά φωτογραφία με την κόρη του, Εύα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παρά τις αυξημένες επαγγελματικές του υποχρεώσεις, είναι ιδιαίτερα συνεπής στα καθήκοντά του ως πατέρας.

Ο γνωστός ηθοποιός προκειμένου να περάσει κι άλλο χρόνο με τη μονάκριβη κόρη του, την πήρε μαζί του στα γυρίσματα της παιδικής ταινίας, «Κουραμπιέδες από χιόνι», την οποία σκηνοθετεί.

Στη συνέχεια μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Στην τρυφερή φωτογραφία που δημοσίευσε τον βλέπουμε να ποζάρει με την Εύα Τσιμιτσέλη.

«You're just too good to be true

Can't take my eyes off of you

You'd be like Heaven to touch

I wanna hold you so much…❤️#fatheranddaughter #shootingday #thebestassistant #mylife #mylove», σχολίασε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Πατέρας και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο από τους followers του.

