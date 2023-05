Σακίρα: Ρίχνει άκυρο στον Τομ Κρουζ για... γνωστό παίκτη του NBA!

Σακίρα & Τομ Κρουζ μαζί στο Μαϊάμι - «Τρέχει» κάτι ανάμεσά τους;/ Breakfast@Star

Το μυστήριο γιατί η Σακίρα ρίχνει τόσο καιρό άκυρο στον Toμ Κρουζ που τη φλερτάρει φαίνεται πως λύθηκε. Ο λόγος είναι ένας άλλος άνδρας και όχι όποιος και όποιος!

Μετά τον επεισοδιακό χωρισμό της από τον Ζεράρ Πικέ, η Κολομβιανή σταρ δεν έχει εμπλακεί σε άλλο ρομαντικό ειδύλλιο. Ωστόσο, δημοσίευμα της Sun τη θέλει τώρα να έχει βρει τον... επόμενο!

Συγκεκριμένα, η Σακίρα εθεάθη την περασμένη Κυριακή στο FTX Arena για να παρακολουθήσει το ματς των Μαϊάμι Χιτ εναντίον των Μπόστον Σέλτικς και αυτό όχι λόγω της αγάπης της για το μπάσκετ, αλλά εξαιτίας ενός από τους παίκτες!

Jimmy Butler Ain't Worried About Blowing A 3-0 Lead When He's Got Beer To Drink, Music To Listen To And Shakira Following Him https://t.co/Ru6maJTBTS pic.twitter.com/zoZ2cGIi5g