Κέρδισε τη δίκη και... 1 δολάριο για ατύχημα στο σκι η Γκουίνεθ Πάλτροου

Απαλλάχθηκε από κάθε κατηγορία η Γκουίνεθ Πάλτροου, με το δικαστήριο να αποφαίνεται ότι είναι αθώα αναφορικά με ατύχημα στο σκι με έναν 76χρονο το 2016 στη Γιούτα. Η Γκουίνεθ, ανέκφραστη, κέρδισε το 1 δολάριο που ζήτησε ως αποζημίωση στην αντι-μήνυσή της προς τον 76χρονο και ειρωνικά του είπε στο αυτί: «Σου εύχομαι να είσαι καλά».

Σύμφωνα με τους ενόρκους, που συσκέφθηκαν για δύο ώρες, υπαίτιος για το ατύχημα κρίθηκε «100%» ο συνταξιούχος οπτικός Τέρι Σάντερσον. Κατέληξαν στο ότι αδιαμφισβήτητα εκείνος έπεσε πάνω της ενώ έκανε σκι και όχι το αντίθετο.

Τα μάτια του Σάντερσον έβγαλαν «δολάρια», όταν είδε πως ενώ έκανε σκι σε βουνό στη Γιούτα, βρέθηκε να κουτρουβαλά στο χιόνι με τη χολιγουντιανή σταρ.

Τη μήνυσε αμέσως για το αστρονομικό ποσό των 3,1 εκατομμυρίων δολαρίων, λέγοντας πως εκείνη έπεσε πάνω του, προκαλώντας του μόνιμη εγκεφαλική βλάβη και τέσσερα σπασμένα πλευρά.

Η ίδια υποστήριξε πως ενώ έκανε σκι με τα παιδιά της, εκείνος έπεσε πάνω της, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο στο χιόνι. Μάλιστα είπε πως στην αρχή πίστεψε πως κάποιος την πλησίασε από πίσω για να της επιτεθεί σεξουαλικά.

Ενσταντανέ της κινηματογραφικής σταρ στο εδώλιο/ AP

Η Πάλτροου βρέθηκε σε μία μακρά δικαστική περιπέτεια κατηγορούμενη για αμέλεια και εγκατάλειψη αναφορικά με ατύχημα που την κατήγγειλε ο 76χρονος ότι προκάλεσε ενώ έκανε σκι το 2016 σε πολυτελές χιονοδρομικό κέντρο της Γιούτα.

Ο Σάντερσον τη μήνυσε το 2019, ζητώντας αρχικά 3,1 εκατομμύρια δολάρια. Ισχυριζόταν τότε ότι το ατύχημα στο θέρετρο Deer Valley τού προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη και έβλαψε την κοινωνική του ζωή.

Ο πρώτος δικαστής απέρριψε εκείνη την περίοδο την αρχική του μήνυση και τότε ο Σάντερσον κατέθεσε άλλη εκ νέου για 300.000 δολάρια, ενώ η ηθοποιός απάντησε με αγωγή για μόλις 1 δολάριο -συν δικαστικά έξοδα- την οποία και κέρδισε.

Αθωωμένη αποχώρησε από την αίθουσα του δικαστηρίου η Πάλτροου/ AP

«Σου εύχομαι να είσαι καλά» είπε η Πάλτροου στον 76χρονο που τη μήνυσε/ AP

Την ώρα που η Γκουίνεθ Πάλτροου έφευγε από την αίθουσα του δικαστηρίου, έχοντας αθωωθεί, πλησίασε τον 76χρονο, τον ακούμπησε στον ώμο και του ψιθύρισε στο αυτί: «σου εύχομαι να είσαι καλά», σύμφωνα με βίντεο της New York Post, με εκείνον να της απαντά «ευχαριστώ».

