Oscars 2023: Γιατί άλλαξε χρώμα το κόκκινο χαλί;

Σχεδόν σε κάθε απονομή των Όσκαρ, το τι φορέθηκε από τους αστέρες του Hollywood στο επιβλητικό κόκκινο χαλί μονοπωλεί το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ ίσως περισσότερο και από τους μεγάλους νικητές του χρυσού αγαλματιδίου.

Οι μεγάλοι νικητές της 95ης απονομής βραβείων Όσκαρ φωτογραφίζονται με τα χρυσά τους αγαλματίδια

Στη συνείδηση του κοινού τα Όσκαρ, είναι ταυτισμένα με τη λάμψη του red carpert. Έτσι όταν έγινε γνωστό πως αλλάζει και από κόκκινο γίνεται σαμπανιζέ, στην ουσία λευκό με ελάχιστο χρυσό μέσα, επικράτησε απογοήτευση.

Μέχρι πρότινος δεν είχαν μαθευτεί οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση.Το μυστήριο όμως λύθηκε με την απάντηση που έδωσαν οι υπεύθυνοι να μην είναι τόσο προβλέψιμη.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς, Jimmy Kimmer / Φωτογραφία: Ap

Σύμφωνα με το προσωπικό της Ακαδημίας, ο νέος χρωματικός συνδυασμός επιλέχθηκε γιατί δημιουργεί μια «από μέρα σε νύχτα εμφάνιση» για το χαλί.

Το σαμπανιζέ χρώμα είναι ένας ουδέτερος τόνος, που μπορεί να σταθεί, τόσο σε ημερήσιες όσο και σε νυχτερινές εκδηλώσεις.

