Οι... γυμνές εμφανίσεις στο after party των Όσκαρ

Nude is the new black! Αυτό ψήφισαν οι stars που πήγαν στο πάρτι του Vanity Fair μετά την τελετή των Όσκαρ. Τα φλας των φωτογράφων άστραψαν και πάλι, με αρκετές από τις celebrities να ποζάρουν στον φακό, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία του φιλοθεάμονος κοινού.

Το πάρτι έγινε στο Wallis Annenber Center for the Performing Arts στο Λος Άντζελες και από το κόκκινο χαλί παρέλασαν ηθοποιοί, μοντέλα, stars και σταρλετίτσες, αποκαλύπτοντας τα κάλλη τους.

Πρώτη και καλύτερη η Alessandra Ambrosio, η οποία επέλεξε μια άκρως αποκαλυπτική μεταλλιζέ, διαφανή, μακριά τουαλέτα του οίκου Dundasworld, που έκοψε την ανάσα, όσων την είδαν.

Alessandra Ambrosio

Με ένα… φτερό να καλύπτει τα γυμνά της στήθη και ουχί ένα φύλλο συκής, το τρανς μοντέλο Hunter Schafer, κατέφτασε στο after Oscars party, επιλέγοντας μια δημιουργία της σχεδιάστριας Ann Demeulemeester.

Hunter Schafer

Sexy και η τραγουδίστρια Chiara, η οποία επέλεξε μια μαύρη, διαφανή, μακριά τουαλέτα με αβυσσαλέο ντεκολτέ και αποκαλυπτική πλάτη.

Chiara

Εντυπωσιακή για μια ακόμα φορά η Emily Ratajkowski, η οποία επέλεξε μια see through μεταλλιζέ τουαλέτα του οίκου Feben, κόβοντας την ανάσα αρσενικού και θηλυκού πληθυσμού που βρισκόταν στο πάρτι.

Emily Ratajkowski

Gucci επέλεξε η Daisy Edgar-Jones, η οποία έλαμπε στη διαφανή nude τουαλέτα της με κρύσταλλα Swarovski.

Daisy Edgar-Jones

Διαφάνεια και για την Charlotte Lawrence, η οποία επέλεξε μια μαύρη δημιουργία της Kathy Hilton για το πάρτι του Vanity Fair.

Charlotte Lawrence

Με λευκή διάφανη τουαλέτα Paco Rabanne, εμφανίστηκε και η Sabrina Carpenter, καλύπτοντας τα επίμαχα σημεία με πολύτιμους λίθους.

Μαύρη, βελούδινη τουαλέτα, με διαφάνειες στα πόδια και στην κοιλιά και για την Christa Miller.

Sabrina Carpenter

Η Olivia Wilde φόρεσε μια κρεμ μακριά τουαλέτα με μαύρο δερμάτινο bralette της Gabriela Hearst.

Olivia Wilde

H Naomi Campbell εμφανίστηκε με τουαλέτα Schiaparelli Couture, επιλογή που δίχασε τους θαυμαστές της, μιας και οι υφές θύμιζαν ψηφιδωτό.

Naomi Campbell

Ανδρόγυνο look για την Teyana Taylor, με διαφανές πουκάμισο που αποκάλυπτε τα μεταλλικά στολίδια που κάλυπταν τα στήθη της.

Teyana Taylor

