Ο Steven Tyler κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Για σεξουαλική κακοποίηση και αποπλάνηση ανηλίκου πριν από αρκετές δεκαετίες κατηγορείται ο Steven Tyler, frontman του συγκροτήματος Aerosmith.

Τι αναφέρει η γυναίκα στην καταγγελία της

Στη μήνυση που κατατέθηκε εις βάρος του, η Τζούλια Χόλκομπ (Julia Holcomb) αναφέρει ότι ο τραγουδιστής έπεισε τη μητέρα της να του παραχωρήσει την κηδεμονία, όταν εκείνη ήταν 16 ετών, κάτι που πρακτικά «άνοιξε» και επίσημα τον δρόμο για μία δύσκολη σεξουαλική σχέση, η οποία ξεκίνησε το 1973 και ολοκληρώθηκε το 1976.

Ο Steven Tyler σε μία από τις τελευταίες του συναυλίες / Πηγή Φωτογραφίας: Winslow Townson/Invision/AP

Υποστηρίζοντας ότι η ίδια ήταν «ανήμπορη να αντιδράσει» στη «δύναμη, φήμη και οικονομική επιφάνειά» του, η μηνύτρια στηρίζει τις κατηγορίες της στην αυτοβιογραφία του ίδιου του τραγουδιστή με τίτλο «Does the Noise in My Head Bother You?», όπου ισχυρίζεται ότι «παραλίγο να παντρευτεί μια έφηβη» και ότι «οι γονείς της με ερωτεύτηκαν, υπέγραψαν ένα έγγραφο για να έχω την κηδεμονία, ώστε να μην με συλλάβουν αν την έβγαζα εκτός πολιτείας. Την πήρα μαζί μου σε περιοδεία».

Η καταγγελία για... ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη

Οι αποκαλύψεις της Τζούλια Χόλκομπ δεν σταματούν εκεί. Η ίδια υποστηρίζει ότι το 1975 έμεινε έγκυος και οδηγήθηκε σε καταναγκαστική έκτρωση, αφού ο Rockstar δεν επιθυμούσε να αποκτήσει από τόσο νωρίς παιδί.

Με το επίσημο έγγραφο να μην αναφέρει ξεκάθαρα το όνομα του Steven Tyler, αλλά να αναφέρεται στον τραγουδιστή του Manager, η πλευρά του καλλιτέχνη δεν έχει προβεί ακόμα σε κάποια απάντηση ή σχόλιο.

