Αντίνοος Αλμπάνης: Η νέα... hot φωτογραφία από το ντους!

Μια ακόμα... hot φωτογραφία του μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers του στο Ιnstagram, ο Αντίνοος Αλμπάνης.

Σε μια αυθόρμηση κίνηση, ο ταλαντούχος ηθοποιός πόζαρε γυμνός στο ντουσιέρα κρατώντας μια πετσέτα που έκρυβε τα επίμαχα σημεία.

Ο Αντίνοος Αλμπάνης πόσταρε τη συγκεκριμένη φωτογραφία χωρίς ρούχα, χωρίς... λόγο, όπως εξήγησε κι ο ίδιος! /Φωτογραφία Instagram

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Αντίνοος επέστρεψε τηλεοπτικά με τη σειρά Maestro του φίλου του, Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Σε αυτήν υποδύεται τον «Μιχάλη», τον γιατρό του νησιού που πήγε στους Παξούς για να κάνει το αγροτικό του κι έμεινε.

Ο ζεν πρεμιέ βρίσκεται αυτό το διάστημα στη Θεσσαλονίκη όπου πρωταγωνιστεί στο έργο του Frank McGuinness Κάποιος να με προσέχει (Someone who’ll watch over me), που από 11 Νοεμβρίου θα «ανέβει» στη συμπρωτεύουσα.

'Ενας από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στο Maestro ανήκει στον Αντίνοο Αλμπάνη

