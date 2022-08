Anne Heche: Η τιμή της βιογραφίας της «εκτοξεύτηκε» μετά τον θάνατό της

Δείτε βίντεο από διάφορες εμφανίσεις της Anne Heche

Τα απομνημονεύματα της Anne Heche, με τίτλο Call Me Crazy, έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον αναγνωστών ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα η τιμή τους να έχει εκτοξευθεί, σύμφωνα με το Εntertainment Weekly.

Το βιβλίο -που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Scribner στις 4 Σεπτεμβρίου 2001- μετά τον πρόωρο θάνατό της πωλείται μεταξύ άλλων ως «συλλεκτικό» από γνωστή διαδικτυακή πλατφόρμας αγορών με τιμή που κυμαίνεται από 739 έως και 949 δολάρια. Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά, η τιμή του ήταν στα 26 δολάρια.

Το εξώφυλλο του Call Me Crazy, του βιβλίου της Anne Heche

Χαρακτηρίζοντάς το ως την «άλλη της πλευρά», η ηθοποιός περιγράφει τον αγώνα της να ξεπεράσει μια πολύ δύσκολη και κακοποιητική παιδική ηλικία που είχε, την επιτυχία της στον κόσμο του θεάματος και την πολύκροτη σχέση με την Ellen DeGeneres.

Σε μια συνέντευξη της στο podcast Behind the Velvet Rope, η Heche είχε αποκαλύψει την συγγραφή ενός νέου βιβλίου με τίτλο Call Me Sane το οποίο θα ήταν η συνέχεια του πρώτου και θα εξιστορούσε το ταξίδι της να ξεπεράσει τα τραύματα και την κακοποίηση, βοηθώντας παράλληλα και άλλους να κάνουν το ίδιο.

Δεν υπήρξε ποτέ όνομα πρώτης γράμμης, ωστόσο η Anne Heche πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές /Φωτογραφία AP Images

Θυμιζουμε ότι η Heche πέθανε σε ηλικία 53 ετών, μια εβδομάδα μετά από σοβαρό τροχαίο που είχε πέφτοντας με το αυτοκίνητό της πάνω σε σπίτι στην Καλιφόρνια. Η οικογένειά της αποφάσισε να αποσυνδέσει τη μηχανική υποστήριξη, όταν κρίθηκε από τους γιατρούς εγκεφαλικά νεκρή στις 12 Αυγούστου.

