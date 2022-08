Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Ποιον επώνυμο συνάντησαν στις διακοπές τους;

Δείτε τα insta stories της Μαίρης Συνατσάκη από την Κρήτη

Στην Κρήτη ταξίδεψαν η Μαίρη Συνατσάκη κι ο Ίαν Στρατής λίγο καιρό μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνουν γονείς!

Η παρουσιάστρια/influencer κι ο σύντροφός της, την πρώτη ημέρα των διακοπών τους είχαν και μια απρόσμενη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Βασάλο.

Μαίρη Συνατσάκη & Ίαν Στρατής σε παλιότερη νυχτερινή τους έξοδο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Την αποκάλυψη έκανε ο τραγουδιστής, ο οποίος ανέβασε στο Instagram φωτογραφία από την παραλία δίπλα στο Κωνσταντίνο Βασάλο.

«Μόνο μέσα από σκληρή δουλειά με τα όρια του σώματος σου μπορείς να φτάσεις στο ιδανικό αποτέλεσμα. Μην τα παρατάς. Μπορεί να στερήθηκα πολλά πράγματα όμως η εικόνα μου στον καθρέφτη με δικαιώνει καθημερινά. Και να θυμάσαι! Don’t wish for a great body. Work for it» έγραψε με χιούμορ ο μέλλοντας μπαμπάς, ποζάροντας δίπλα στο γυμνασμένο κορμί του Βασάλου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media