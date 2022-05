Ρόμπερτ Nτε Νίρο: Καταφτάνει στη Θεσσαλονίκη ο κινηματογραφικός σταρ

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Ρόμπερτ Nτε Νίρο

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται την ερχόμενη εβδομάδα ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο χολιγουντιανός σταρ αναμένεται να φτάσει στην πόλη για τις ανάγκες γυρισμάτων της νέας του ταινίας, Tin Soldier.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνουν γυρίσματα στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ το διάστημα από 24 έως 27 Μαΐου. Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν τέλη Μαΐου και θα διαρκέσουν έως τις 30 Ιουλίου.

Σκηνές της ταινίας που γυρίζεται στη Βόρεια Ελλάδα θα γίνουν και στη Δράμα. Την πόλη αναμένεται να επισκεφθεί τόσο ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο όσο και ο γνωστός ηθοποιός Τζέιμι Φοξ. Η νέα ταινίας δράσης θα περιλαμβάνει σκηνές με ελεγχόμενες εκρήξεις. Ήδη η αντιπεριφέρεια Δράμας έχει προχωρήσεις όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να είναι όλα έτοιμα.

Από την παραγωγή έχουν επιλεγεί τέσσερα σημεία, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα στην πόλη της Δράμας. Αυτά είναι το Καπνολογικό Ινστιτούτο Δράμας, η γέφυρα του ποταμού Νέστου στο Παρανέστι, τα δύο φράγματα της ΔΕΗ, του θησαυρού και της Πλατανόβρυσης και το σπήλαιο των πηγών του Αγγίτης στον δήμο Προσοτσάνης.

Το 1981 ο Ντε Νίρο κέρδισε Όσκαρ για την ταινία Οργισμένο Είδωλο

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της ταινίας The Bricklayer, της τρίτης κατά σειρά κινηματογραφικής παραγωγής μετά το The Enforcer και το The Expendables 4

