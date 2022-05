Χριστοφόρου: «Δε με ενδιαφέρει η άποψη του Γιώργου Θεοφάνους»

Χριστοφόρου: «Δε με ενδιαφέρει η άποψή του Γιώργου Θεοφάνους» - Βίντεο από το Happy Day

Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες για τη Eurovision τόνισε πως στην Ελλάδα υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός ενώ δεν έκρυψε και την ενόχλησή του με τον Γιώργο Θεοφάνους και την πρόσφατη δήλωσή του ότι οι ONE ήταν ένα συγκρότημα «περιορισμένων δυνατοτήτων».

«Στην Ελλάδα υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός για τη Eurovision. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι’ αυτό. Σε καμία χώρα της Ευρώπης όποιος αντέχει και μπορεί να πάει του επιτρέπεται, στην Ελλάδα όχι. Πρέπει να κουβαλάμε πάντα όλες τις παθογένειες» ανέφερε ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου για τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Γιώργος Θεοφάνους

Για τη δήλωση του Γιώργου Θεοφάνους, ο τραγουδιστής είπε:

«Θα ασχοληθώ με τη γνώμη του Γιώργου Θεοφάνους για τους ONE που αυτός διάλεξε; Όχι, δε θα το κάνω. Νομίζω είναι μόνος του έναντι εκατομμυρίων που έκαναν τους ONE τόσο δημοφιλής και ακόμα τους αγαπάνε. Δε ξέρω τι ήρθε στον Γιώργο Θεοφάνους και είπε ότι οι ONE είναι περιορισμένων δυνατοτήτων. Ποσώς με ενδιαφέρει η άποψή του. Το θεωρώ πολύ άστοχο και αν κρίνω από μένα, δεν είμαι περιορισμένων δυνατοτήτων ούτε κανένα από τα παιδιά.

Γιατί να επικοινωνήσω μαζί του; Θα πάρω κάποια άδεια ή είναι ο Άρειος Πάγος και θα δώσει κάποια απόφαση; Θα πω ότι ο Γιώργος Θεοφάνους έχει επιλεκτική μνήμη και να κάτσει να τα θυμηθεί καλά. Αν τα πω εγώ πως ήταν τα πράγματα τότε θα μπει η αλήθεια στη θέση της αλλά βαριέμαι.

Σιγά μη με παρότρυνε ο Γιώργος Θεοφάνους να κάνω σόλο καριέρα. Θα έκανα σόλο καριέρα αν εξαρτιόμουν από τον Γιώργο Θεοφάνους; Και θέλω να πω πως δούλεψε μαζί μου πριν από τρία χρόνια και μάλιστα πολύ επιτυχημένα».



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media