Γουίλ Σμιθ: Ο ανοιχτός γάμος με την Τζέιντα και η μάχη της με την αλωπεκία

Τις τελευταίες ώρες έχει γίνει ο πιο viral celebrity των βραβείων Όσκαρ με το χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ, επειδή εκείνος αστειεύτηκε on camera με το κούρεμα της συζύγου του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ.

Η στιγμή όπου ο Γουίλ Σμιθ χαστούκισε τον Κρις Ροκ στη σκηνή των Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

Ο λογος για τον Γουίλ Σμιθ, που, αφού κέρδισε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ταινία King Richard, με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη από την Ακαδημία Κινηματογράφου για την απρεπή συμπεριφορά του.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, θέλοντας να βάλει τέλος σε όλες τις φήμες που τον ήθελαν να χωρίζει με την εδώ και 25 χρόνια σύζυγό του, αποκάλυψε ότι αυτός και η 50χρονη Τζέιντα, βρίσκονται σε ανοιχτή σχέση. Οι σταρ του Χόλιγουντ άρχισαν να εξερευνούν την πολυγαμία αφού ήταν «και οι δύο δυστυχισμένοι» και συνειδητοποίησαν ότι «κάτι έπρεπε να αλλάξει».

Το πολυσυζητημένο ζευγάρι στο κόκκινο χαλί των φετινών Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

Ο Γουίλ Σμιθ επιβεβαίωσε ότι και οι δύο είχαν φλερτ, αφού η Τζέιντα συζήτησε ανοιχτά το «μπλέξιμο» της με τον ράπερ Όγκοστ Αλσίνα το 2020.

Το ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τον Τζέιντεν και τη Γουίλοου, ενώ η Τζέιντα είναι θετή μητέρα του Τρέι, γιου του Γουίλ Σμιθ από προηγούμενο γάμο.

Στο παρελθόν είχε πει ότι είχαν έναν «αντισυμβατικό» γάμο, με την Τζέιντα να λέει ότι είναι ελεύθεροι να «κάνουν ό,τι θέλουν» στην «ώριμη σχέση τους». Κατά τη διάρκεια του γάμου τους, τόσο ο Γουίλ όσο και η Τζέιντα συνδέθηκαν και οι δύο με άλλες διασημότητες, αλλά αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς για απιστία. Μάλιστα, αρκετά δημοσιεύματα ήθελαν τον ηθοποιό και ράπερ να είναι ομοφυλόφιλος.

Γουίλ Σμιθ & Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ με τα παιδιά τους Γουίλοου και Τζέιντεν /Φωτογραφία AP Images

Ο Γουίλ Σμιθ ήθελε... χαρέμι

Φαίνεται ότι ο σταρ του Χόλιγουντ μπορεί πάντα να ήταν ανοιχτός σε λιγότερο παραδοσιακές σχέσεις, αφού παραδέχτηκε ότι ονειρευόταν να βγαίνει με πολλές διάσημες γυναίκες ταυτόχρονα, όταν ήταν έφηβος. «Η ιδέα να ταξιδέψω με 20 γυναίκες που αγαπούσα και φρόντιζα κι όλα αυτά, φαινόταν σαν μια πραγματικά υπέροχη ιδέα», έχει πει στο GQ.

Τα άτομα στη λίστα του Σμιθ περιλάμβαναν την ηθοποιό Χάλι Μπέρι και την Αμερικανίδα μπαλαρίνα Μίστι Κόουπλαντ. Ωστόσο, για πολλά χρόνια ένιωθε ντροπή που φαντασιωνόταν ένα χαρέμι. Πίστευε ότι αυτές οι σκέψεις έρχονταν ως αντίδραση στη «χριστιανική του ανατροφή» που τον έκανε να φοβάται πως «οι σκέψεις του ήταν αμαρτίες».

Τελικά ζήτησε τη βοήθεια της συγγραφέα Μικαέλα Μπόεμ και τώρα σκέφτεται πολύ διαφορετικά. «Ήταν εντάξει να πιστεύω ότι η Χάλι είναι όμορφη. Δε με κάνει κακό άνθρωπο που είμαι παντρεμένος και νομίζω ότι η Χάλι είναι όμορφη».

Η Τζέιντα ντυμένη... Αλαντίν στην πρεμιέρα της ομώνυμης ταινίας /Φωτογραφία AP Images

Στη συνέντευξή του στο GQ, o Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε ότι η γυναίκα του «ποτέ δεν πίστεψε σε έναν συμβατικό γάμο», λόγω της ανατροφής της. «Η Τζέιντα είχε μέλη της οικογένειας της που είχαν μια αντισυμβατική σχέση… έτσι μεγάλωσε με έναν τρόπο που ήταν πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που μεγάλωσα εγώ», ανέφερε χαρακτηρισικά.

Ενώ οι φήμες για απιστία περιβάλλουν τον γάμο των Σμιθ εδώ και χρόνια, η Τζέιντα φάνηκε να δίνει το πράσινο φως στον Γουίλ να την απατήσει σε μια συνέντευξη στη HuffPost το 2013.

«Πάντα έλεγα στον Γουίλ: “Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις, αρκεί να κοιτάς τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να είσαι εντάξει”. Είμαι εδώ ως σύντροφός του, αλλά είναι κύριος του εαυτού του. Πρέπει να αποφασίσει ποιος θέλει να είναι και αυτό δεν είμαι υπεύθυνη να το κάνω εγώ γι' αυτόν. Ή αντιστρόφως».

Αργότερα ανέβασε στο Facebook ότι έχουν έναν «ώριμο» γάμο κι είπε ότι και αυτή μπορεί να «κάνει ό,τι θέλει». Όπως έγραψε: «Ο Γουίλ και εγώ μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Αυτό δε σημαίνει ότι έχουμε μια ανοιχτή σχέση… αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια ώριμη σχέση».

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης με τον Χάουαρντ Στερν το 2015, η Τζέιντα πρόσθεσε: «Κοίτα, δεν είμαι εδώ για να είμαι παρατηρητής κανενός. Δεν είμαι ο παρατηρητής του. Είναι ενήλικος άντρας».

Η Τζέιντα φαινόταν να εγκρίνει τις εξωσυζυγικές σχέσεις το 2017 όταν είπε σε έναν δημοσιογράφο την πιο «τρελή» φήμη που είχε ακούσει για τον εαυτό της. Συγκεκριμένα, είπε στο Watch What Happens Live With Andy Cohen: «Η πιο τρελή φήμη; Ότι εγώ και ο Γουίλ είμαστε swingers. Αυτή είναι η πιο τρελή».

Ζευγάρι με τον πρώην της Τζένιφερ Λόπεζ;

Το 2011, το US Weekly ανέφερε ότι η ηθοποιός και ο τότε σύζυγος της Τζένιφερ Λόπεζ Μαρκ Άντονι ήταν «ανάρμοστα κοντά» και «πιάστηκαν στο σπίτι της οικογένειας». Και τα δύο μέρη αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς.

Μάργκοτ Ρόμπι και Γουίλ Σμιθ στην πρεμιέρα της ταινίας Focus στο Λονδίνο το 2015 /Φωτογραφία AP Images

Οι φήμες για σχέση του Γουίλ Σμιθ με τη Μάργκοτ Ρόμπι

Ο Γουίλ πρόσφατα παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις εκτός γάμου, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει με ποια. Δεν έχουν συνδεθεί πολλοί άνθρωποι με τον σταρ, αλλά το 2015, διαδόθηκαν φήμες για σχέση με τη Μάργκοτ Ρόμπι, κάτι που η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά. Οι εικασίες ήταν έντονες για τη «χημεία» τους εντός κι εκτός πλατό ενώ γύριζαν την ταινία Focus - ειδικά κατά τη διάρκεια ακραίων σεξουαλικών σκηνών.

Αργότερα, η Μάργκοτ Ρόμπι είπε στο E! News: «Έχει αυτό το πραγματικά υπέροχο σπρέι αναπνοής, έχει γεύση σαν Χριστούγεννα. Είναι σαν να έχει φάει ένα γλειφιτζούρι».

Ο Γουίλ Σμιθ αποκάλυψε, επίσης, ότι η σύζυγός του είχε σχολιάσει την εμφάνιση της εντυπωσιακής ηθοποιού στην οθόνη πριν αρχίσουν να γυρίσουν μαζί.

Το ζευγάρι στα βραβεία Όσκαρ το 2004 /Φωτογραφία AP Images

Γουίλ Σμιθ: «Η μονογαμία δεν είναι η τελειότητα»

Λίγο αφότου εμφανίστηκαν οι φήμες για τη Μάργκοτ και τον Γουίλ το 2013, η Τζέιντα έδωσε μια ομιλία στην οποία υπαινίχθηκε ότι είχαν μια μη παραδοσιακή σχέση.

«Όταν περνάς μια καταιγίδα με τον σύζυγό σου… σταμάτα να σκέφτεσαι τι “πιστεύεις” ότι πρέπει να είναι ένας σύζυγος ή μια γυναίκα», είπε.

Αργότερα, ο Γουίλ ισχυρίστηκε ότι το μυστικό ενός ευτυχισμένου γάμου ήταν να βάζεις το άλλο άτομο πρώτα.

Μιλώντας στο E!, ανέφερε το εξής: «Έπρεπε να αλλάξουμε το παράδειγμα της σχέσης - και το κάναμε… Υπάρχει μια σχέση που πρέπει να έχουμε με τους ανθρώπους και αυτή είναι η φιλία. Έτσι, αυτή είναι μια σχέση στην οποία θέλετε το καλύτερο για αυτούς ανά πάσα στιγμή και είστε πρόθυμοι να υποφέρετε για να έχουν αυτό που είναι προς το συμφέρον τους».

Στη συνέντευξη του Γουίλ Σμιθ στο GQ, φάνηκε να ανέλυσε αυτή τη δήλωση υποστηρίζοντας ότι ο ανοιχτός γάμος τους ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της παραμονής τους μαζί. «Στο μεγάλο μέρος της σχέσης μας, η μονογαμία ήταν αυτό που επιλέξαμε, χωρίς να σκεφτόμαστε τη μονογαμία ως τη μόνη σχεσιακή τελειότητα. Έχουμε δώσει ο ένας στον άλλο εμπιστοσύνη και ελευθερία, με την πεποίθηση ότι ο καθένας πρέπει να βρει τον δρόμο του» δήλωσε.

Σημείωσε ότι πιστεύει ότι η «άνευ όρων υποστήριξη» που δείχνουν ο ένας στον άλλον ενώ βιώνουν την ελευθερία είναι «ο υψηλότερος ορισμός της αγάπης».

Τι είναι η αλωπεκία από την οποία πάσχει η Τζέιντα Πινκετ Σμιθ;

Η αλωπεκία χαρακτηρίζεται από την έλλειψη μαλλιών από τις περιοχές του δέρματος όπου υπάρχουν φυσιολογικά. Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει απώλεια των τριχών, δερματικές βλάβες και πιθανώς ουλές. Η απώλεια των τριχών συμβαίνει σταδιακά και συνήθως, η παρατήρηση μιας περιοχής που πάσχει από αλωπεκία, αναδεικνύει μια λέπτυνση των τριχών, οι οποίες βρίσκονται σε μεγάλο ποσοστό σε τελογενή φάση και με κάθε νέο κύκλο ζωής χάνουν τη δυναμική της ανάπτυξης και σταδιακά εκφυλίζονται.

Ακολουθούν μια μακρά πορεία λέπτυνσης και εκφυλισμού που ονομάζεται miniaturization, μέχρι να φτάσουν στο σημείο τελικής εκφύλισης της τρίχας και εξαφάνισης του τριχοθυλακίου, όπου οι τρίχες που έχουν απομείνει φαίνονται σαν διάφανο, λεπτό χνούδι (terminal hair, velus hair). Το πρόβλημα έχει σημαντικές ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις στους ασθενείς, καθώς τα πλούσια μαλλιά ανέκαθεν αποτελούσαν σημαντικό χαρακτηριστικό ομορφιάς και στα δύο φύλα.

Δείτε το βίντεο για την αλωπεκία που πόσταρε η ηθοποιός στο Instagram τον περασμένο Δεκέμβριο

