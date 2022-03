Όσκαρ 2022: H στιγμή που ο Γουίλ Σμιθ χαστουκίζει τον Κρις Ροκ!

Δείτε το σχετικό βίντεο από το Breakfast@Star

Ιδιαίτερα επεισοδιακή ήταν η 94η τελετή των Βραβείων Όσκαρ, καθώς έπεσε μέχρι και... ξύλο. Το χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ επί σκηνής ο Γουίλ Σμιθ, επειδή θεώρησε ότι ένα αστείο του παρουσιαστή προσέβαλε τη σύζυγό του, πρωταγωνίστησε στη λαμπερή βραδιά. Ο γνωστός κωμικός αστειεύτηκε με το ξυρισμένο κεφάλι της γυναίκας του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ που πάσχει από αλωπεκία.

Κανείς δεν περίμενε ότι ο Σμιθ θα χαστούκιζε τον Ροκ στη σκηνή των Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

Παρότι στην αρχή το περιστατικό έμοιαζε με κάπου είδους αστείο, ο Σμιθ φώναξε στον Ροκ όταν έκατσε ξανά στη θέση του: «Μην πιάνεις το όνομα της γυναίκας μου στο γ@%$#@ στόμα σου».

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Ροκ αστειεύτηκε με την απώλεια μαλλιών της Πίνκετ Σμιθ, η οποία προσφατα είχε μιλήσει ανοικτά για την πολυετή μέχη της με την αλωπεκία. «Τζέιντα σε αγαπώ, G.I. Jane 2, ανυπομονώ να σε δω», είπε, παραλληλίζοντας την εμφάνισή της με το στρατιωτικό κούρεμα που είχε η Ντέμι Μουρ στην ταινία G.I. Jane του 1997.

Η Ντέμι Μουρ στην ταινία G.I. Jane του 1997

Ο Αφροαμερικανός σταρ απολογήθηκε δημόσια για το χαστούκι που έδωσε νωρίτερα στον Κρις Ροκ /Φωτογραφία AP Images

Ο «θερμόαιμος» Αφροαμερικανός σταρ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για το King Richard. Συνυποψήφιοι τού ήταν οι Χαβιέ Μπαρδέμ για το Being the Ricardos, ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς για το Η Εξουσία του Σκύλου, o Άντριου Γκάρφιλντ για το Tick, Tick…Boom! κι ο Ντένζελ Ουάσιγκτον για το The Tragedy of Macbeth.

Ο Σμιθ ενσαρκώνει τον πατέρα-προπονητή των δύο πρωταθλητριών του τένις Σερίνα και Βίνους Γουίλιαμς. «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την Ακαδημία του αμερικανικού κινηματογράφου», είπε δακρυσμένος κατά τη βράβευσή του.

Ο Γουίλ Σμιθ και η σύζυγός του, Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, στο κόκκινο χαλί των Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

