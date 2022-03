Όσκαρ 2022: Οι μεγάλοι νικητές και οι σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς

Δείτε βίντεο για τα Όσκαρ 2022 από το Breakfast@Star

Η 94η τελετή απονομής των Όσκαρ που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, έφερε πίσω τη λάμψη που στερήθηκαν τα βραβεία τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω της πανδημίας.

Η Μίλα Κούνις έχει καταγωγή από την Ουκρανία /Φωτογραφία AP Images

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεν έλειψαν τα μηνύματα στήριξης στην Ουκρανία. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της τελετής, μετά το τραγούδι που παρουσίασε η ουκρανικής καταγωγής Μίλα Κούνις, τηρήθηκε εντός λεπτού σιγή για τα θύματα του πολέμου από τη ρωσική εισβολή.

Οι τρεις ηθοποιοί Έιμι Σούμερ, Γουάντα Σάικ και Ρετζίνα Χολ παρουσίασαν την 94η απονομή των Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

Τα Όσκαρ 2022 επέστρεψαν με τρεις οικοδέσποινες, τις Γουάντα Σάικ, Έιμι Σούμερ και Ρετζίνα Χολ που έδωσαν μια χαρούμενη νότα. «Το να προσλάβουν τρεις γυναίκες τους ήρθε πιο φθηνά από το να προσλάβουν έναν άντρα», είπαν οι διάσημες κωμικές ηθοποιοί.

Δείτε την εμφάνιση της Beyoncé από το Breakfast@Star

Η τελετή ξεκίνησε με την Beyoncé που ερμήνευσε σε γιγαντοοθόνη το υποψήφιο για Όσκαρ τραγούδι Be Alive από την ταινία King Richard. Την εντυπωσιακή σταρ παρουσίασαν οι διάσημες τενίστριες και παραγωγοί της ταινίας, Venus & Serena Williams.

Άναυδοι έμειναν όλοι στην απονομή των βραβείων Όσκαρ όταν ο Γουίλ Σμιθ ανέβηκε στη σκηνή και... χαστούκισε τον κωμικό Κρις Ρόκ. Ο Ροκ που παρουσίαζε εκείνη τη στιγμή μια κατηγορία των Όσκαρ έκανε ένα αστείο για την Τζέιντα Πίνκετ Σμιθ, τη σύζυγο του Σμιθ, επειδή ξύρισε τον κεφάλι της λόγω αλωπεκίασης.

Το σκάνδαλο της βραδιάς ανήκει στον... Γουίλ Σμιθ και το live χαστούκι του στον Κρις Ροκ /Φωτογραφία AP Images

Οι μεγάλοι νικητές των Όσκαρ 2022

Καλύτερη Ταινία: CODA

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Τζέιν Κάμπιον, The Power of the Dog

Η Τζέσικα Τσαστέιν με ένα τεράστιο χαμόγελο και το αγαλματίδιο στο χέρι /Φωτογραφία AP Images

Α΄ Γυναικείος ρόλος: Τζέσικα Τσαστέιν, The Eyes of Tammy Faye

Έβαλε τα δάκρυα ο Γουίλ Σμιθ μετά το χαστούκι που έδωσε στον Κρις Ροκ /Φωτογραφία AP Images

Α΄ Ανδρικός ρόλος: Γουίλ Σμιθ, King Richard

Το remake του West Side Story χάρισε στην Ντεμπόζ το πρώτο της Όσκαρ /Φωτογραφία AP Images

Β΄ Γυναικείος ρόλος: Αριάνα Ντεμπόζ, West Side Story. Η 31χρονη είναι η πρώτη μαύρη Λατίνα κι ανοιχτά queer ηθοποιός που κερδίζει Όσκαρ.

Ο Κότσουρ έκλεψε τις εντυπώσεις στο CODA /Φωτογραφία AP Images

Β’ Ανδρικός: Τρόι Κότσουρ, CODA. Έγινε ο πρώτος άντρας κι ο δεύτερος κωφός ηθοποιός που κερδίζει Όσκαρ.

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Belfast

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: CODA

Καλύτερη Διεύθυνση Φωτογραφίας: Dune

Καλύτερα Οπτικά Εφέ: Dune

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μεγάλου Μήκους: Encanto

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: Drive My Car

Καλύτερα Κοστούμια: Cruella

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Summer of Soul

Η Μπίλι Αίλις με εντελώς διαφορετικό look /Φωτογραφία AP Images

Καλύτερο Ορίτζιναλ Τραγούδι: No Time to Die, Μπίλι Αίλις και Φινέας Ο Κόνελ

Καλύτερος Ήχος: Dune

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: The Queen of Basketball

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: The Windshield Wiper

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους Live-Action: The Long Goodbye

Καλύτερο Μουσικό Σκορ: Dune

Καλύτερο Μοντάζ: Dune

Καλύτερη Σκηνογραφία: Dune

Καλύτερο Makeup και Hairstyling: The Eyes of Tammy Faye

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media