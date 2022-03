Όσκαρ 2022: Τίμησαν τον Μίκη Θεοδωράκη στην ενότητα In Memoriam

Οι διοργανωτές των φετινών βραβείων Όσκαρ, τίμησαν όπως κάθε χρόνο τη μνήμη των σπουδαίων καλλιτεχνών που έφυγαν από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε.

Ανάμεσά τους ήταν φυσικά κι ο σπουδαίος Έλληνας μουσικοσυνθέτης Μίκης Θεοδωράκης, ο οποίος απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Το In Memoriam συνοδεύτηκε από ζωντανό μουσικό-χορευτικό σόου /Φωτογραφία AP Images

Η αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη έγινε στην ενότητα In Memoriam, ένα βίντεο με το οποίο οι διοργανωτές των βραβείων Όσκαρ τιμούν τα αγαπημένα πρόσωπα από τον χώρο του κινηματογράφου που δε βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Η εικόνα του Μίκη Θεοδωράκη «έπαιξε» στα Όσκαρ

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο, διάρκειας περίπου έξι λεπτών και η αναφορά του Μίκη Θεοδωράκη είναι στο 3.45.

