Mad Clip: Η παράκληση της οικογένειάς του για το νέο του άλμπουμ

Ο Mad Clip μπορεί να έχει φύγει από τη ζωή εδώ και περίπου 6,5 μήνες, όμως συνεχίζει να «ζει» μέσα από τα τραγούδια του και την τεράστια αγάπη που του δείχνουν ακόμα οι θαυμαστές του.

Μάλιστα, όπως ανακοίνωσαν οι συνεργάτες του και η οικογένειά του, ο τελευταίος του δίσκος, που θα έχει τίτλο "Money And Drugs Can’t Live In Poverty",τη φράση δηλαδή από την οποία πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα Mad Clip, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 29 Απρίλιου του 2022.

Το νέο αυτό άλμπουμ θα περιλαμβάνει κάποια από τα κομμάτια που ο αδικοχαμένος τράπερ που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, είχε ολοκληρώσει πριν το τραγικό δυστύχημα.

Μέσα από αναρτήσεις τόσο της οικογένειας, όσο και συνεργατών του, έγινε μάλιστα παράκληση προς τους υπόλοιπους καλλιτέχνες να μη γίνει καμία άλλη κυκλοφορία στις 29/4 που θα βγει το τελευταίο album του Mad Clip, ως φόρο τιμής στη μνήμη του.

Ο πρώην συνεργάτης του τράπερ, Mike Stathakis δημοσίευσε μάλιστα και το επίσημο εξώφυλλο από το τελευταίο, πολυαναμενόμενο album του.

