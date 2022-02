Σεργκέι Λάζαρεφ: «Ο γιος μου φοβάται τον πόλεμο, κλαίω σαν μικρό παιδί»

Δείτε τη συμμετοχή του Λάζαρεφ στην Eurovision του 2016 με την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού

Ο Σεργκέι Λάζαρεφ, που εκπροσώπησε τη Ρωσία στην Eurovision το 2016 και το 2019, συγκινεί με την ανάρτησή του στο Instagram για την εισβολή στην Ουκρανία.

Ο διάσημος τραγουδιστής ανέβασε μία μαύρη εικόνα και στη λεζάντα περιέγραψε τον φόβο του γιου του, αλλά και τη δική του αντιμετώπιση μετά το συμβάν.

Το You Are The Only One που εκπρόσωπησε τη Ρωσία το 2018 στη Στοκχόλμη ήταν τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου /Φωτογραφία AP Images

«Πριν από μια εβδομάδα, ο γιος μου ξύπνησε τη νύχτα με δάκρυα! Όταν τον ρώτησα “τι συνέβη;”, ο 7χρονος γιος μου απάντησε: "Μπαμπά, φοβάμαι τον πόλεμο". Του είπα: "Σάννι, μην ανησυχείς, ηρέμησε, δε θα γίνει πόλεμος".

Και τώρα άρχισε ο πραγματικός πόλεμος! Τι κάνετε; Κλαίω σαν μικρό παιδί. Οι ισχυροί μετρούν τη δύναμή τους με τα όπλα.

Η ζωή είναι μία και περνάει. Για πολλά χρόνια κανείς δεν μπορεί να κάνει σχέδια για το αύριο, γιατί οι πολιτικοί έχουν άλλα σχέδια! Παρακαλώ σταματήστε όλοι! Μαζί! Πείτε "στοπ"! Καθίστε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων! Αφήστε τους ανθρώπους να ζήσουν!», έγραψε ο Σεργκέι Λάζαρεφ.

Δείτε την ανάρτησή του στο Instagram:

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media