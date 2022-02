Θλίψη στην κηδεία του Νίκου Αντύπα - Πλήθος επωνύμων στο τελευταίο «αντίο»

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την κηδεία του Νίκου Αντύπα

Συγκίνηση στον καλλιτεχνικό κόσμο προκάλεσε η είδηση θανάτου του σπουδαίου συνθέτη Νίκου Αντύπα το πρωί της Τρίτης.

Ο Νίκος Αντύπας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 68 ετών, ύστερα από σύντομη νοσηλεία στο νοσοκομείου λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η κηδεία του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ρηγίλλης, στην Αθήνα. Η επιθυμία της οικογένειας του συνθέτη ήταν, αντί στεφάνων, να κατατεθούν χρήματα στους λογαριασμούς της Κιβωτού του Κόσμου.

Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Ελευθερία Αρβανιτάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Xάρις Αλεξίου & Λίνα Νικολακοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής βρέθηκαν στον Ιερό Ναό συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς του συνθέτη για να τον αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Ανάμεσά τους η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Βασίλης Λέκκας, η Γιώτα Νέγκα, ο Μανώλης Φάμμελος, η Λίνα Νικολακοπούλου κι ο Γιώργος Νταλάρας με τη σύζυγό του Άννα.

Ποιος ήταν ο Νίκος Αντύπας

Ο Νίκος Αντύπας μπήκε στην ελληνική δισκογραφία αρχικά σαν ντράμερ με τους Ιωνάθαν, αργότερα με το σχήμα των Sunset και στη συνέχεια με τους Socrates (Drank the Conium). Αντικατέστησε τον Γιώργο Τρανταλίδη στα ντραμς και μαζί με την μπάντα κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ Waiting for Something (1980), Breaking Through (1981) και Plaza (1983), σε παραγωγή του Βικ Κόπερσμιθ.

Το 1985 κυκλοφόρησαν τα Ζεστά Ποτά των αδερφών Κατσιμίχα, σε ενορχήστρωση του Νίκου Αντύπα. Ο δίσκος εισήγαγε έναν πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής ήχο, βασισμένο τόσο στα κρουστά, όσο και στα ατμοσφαιρικά πλήκτρα, για να πουλήσει τελικά πάνω από 100.000 εκείνη την περίοδο.

Το 1991 ανέλαβε την ενορχήστρωση του δίσκου Μένω Εκτός της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Η Άλκηστη Πρωτοψάλτη ξέσπασε στην κηδεία του φίλου της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 1992 έγραψε κι ενορχήστρωσε το Δι’ Ευχών της Χάρης Αλεξίου, σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με τεράστια επιτυχία, καθώς ο δίσκος έγινε ο πρώτος ελληνικός που μετά από πολλά χρόνια κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία, το Βέλγιο, το Ισραήλ και τη Γαλλία. Ακολούθησε το Έϊ! (1994) σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, του Άρη Δαβαράκη και της ίδιας της ερμηνεύτριας.

Το 1997 συνέθεσε τον δίσκο Σαν Ηφαίστειο που Ξυπνά, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Ηχογραφημένο στο Παρίσι, το άλμπουμ γνώρισε επιτυχία με το Διθέσιο και το Λάβα.

Άννα & Γιώργος Νταλάρας /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 2001 ο Νίκος Αντύπας διασκεύασε το Mad About You του Sting για τον δίσκο Η Άσφαλτος που Τρέχει του Γιώργου Νταλάρα, με τον οποίο επρόκειτο να συνεργαστεί ξανά το 2012 στο δίσκο Τι θα Πει Έτσι Είναι.

Μανώλης Φάμελλος /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στα τέλη του 2002 κυκλοφόρησε και το Οπωσδήποτε Παράθυρο, μια από κοινού δουλειά με τον Γιάννη Σπάθα και τη Λίνα Νικολακοπούλου. Στον δίσκο συμμετείχαν η Ελένη Βιτάλη, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, οι Σπείρα Σπείρα, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Μανώλης Λιδάκης κι ο Πάνος Κατσιμίχας, ενώ ραδιοφωνική επιτυχία γίνεται το Ναι θα Πω με τη Μελίνα Ασλανίδου.

Γιώργος Θεοφάνους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Λίνα Νικολακοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το 2006 συνεισέφερε συνθετικά στον δίσκο της Νάνας Μούσχουρη με τίτλο Μόνη Περπατώ, ενώ το 2008 έγραψε για την Καίτη Γαρμπή το άλμπου, Καινούργια Εγώ.

