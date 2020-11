Γιώργος Θεοφάνους: Άκουσε την κόρη του να τραγουδάει και ξέσπασε σε κλάματα

Είναι γνωστός για τις επιτυχίες του, το ταλέντο του στη σύνθεση, αλλά και τον αυστηρό του χαρακτήρα. Φέτος τον βλέπουμε να αποφασίζει την… τραγουδιστική τύχη των ζευγαριών στο «Just the 2 of us».

Το πρωί της Πέμπτης ο Γιώργος Θεοφάνους βγήκε στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, με σκοπό να της ευχηθεί για τη χθεσινή ονομαστική της γιορτή.

Ο συνθέτης με τη σύζυγό του Βίλλυ Θεοφάνους /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Μετά την αναφορά για τον ρόλο του στο σόου του OPEN, ο γνωστός συνθέτης «λύγισε» με την έκπληξη που του έκανε στον «αέρα» η παρουσιάστρια.

Με το που άκουσε τη μικρή του κορούλα να τραγουδάει, ξέσπασε σε δάκρυα! «Είναι το μικρό μου, το δεκάχρονο μου, η Κύρα. Το ηχογραφήσαμε στην καραντίνα με ένα μικρόφωνο, μια κι έξω. Το μικρό θέλει να γίνει ηθοποιός. Έχει καλλιτεχνική φλέβα, να γίνει ό,τι θέλει. Επειδή είχα μια πολύ δύσκολη περιπέτεια πρόσφατα, αυτό είναι ό,τι πιο ωραίο… Τι μου έκανες ρε Κατερίνα; Δεν μπορώ να μιλήσω. Με διέλυσες!», ανέφερε συγκινημένος, ο Γιώργος Θεοφάνους.