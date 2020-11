Συγκινεί η Έρρικα Πρεζεράκου - Η ανιψιά της φεύγει για θεραπεία στο Τέξας

Μικρό παιδί, χωρίς σπαθί, με ένα θεριό χτυπάσαι, μα έχεις αγάπη περισσή και να μην το φοβάσαι. Μη σκύψεις, μην εξαντληθείς, κοίτα το μες τα μαθια, πε του πως είναι ψιχαλα και στειλτο στα κομμάθια! Τέξας ερχεται η Αναστασια αυριο .. και χτυπά η καρδια μου δυνατα .. #www.supportanastasia.gr #strongfairy#anastasia

A post shared by Errica Prezerakou (@errika_prezerakou) on Nov 9, 2020 at 9:10am PST