Τζένη Θεωνά: Η χιουμοριστική ανάρτηση για τη δεύτερη καραντίνα

"Ναι. Απαγόρευση κυκλοφορίας. Ναι. Ο Παττακός. Τι; Ποιός; Ο Κορονοϊός; Άλλος δικτάτορας αυτός;." #takalyteramasxronia @katerinabei προτείνω μία σκηνή προοικονομίας. @katerina_papoutsaki @takalyteramasxronia @ertsocial @ertflixofficial @tanweer_productions

A post shared by ᴊᴇɴɴʏ ᴛʜᴇᴏɴᴀ (@jennytheona) on Nov 5, 2020 at 12:59am PST