Τζένη Θεωνά:Ξεκαθαρίζει το αν έχει δεχθεί bullying από τον Κωνσταντίνο Ρήγο

Διαβάζοντας δημοσιεύματα που σχολιάζουν όσα είπα για τον αγαπημένο μου φίλο Κωνσταντίνο Ρήγο όταν βρέθηκα καλεσμένη στην χιουμοριστική εκπομπή "Αυτός και ο Άλλος" κρίνω πως τα λεγόμενά μου αναπαρήχθησαν με τρόπο που δεν αναλογεί στην διάθεση του προφορικού λόγου και της εκπομπής. Γι' αυτό νιώθω την ανάγκη να εξηγήσω στους ανθρώπους, που ίσως δεν έτυχε να δουν το σχετικό απόσπασμα αλλά έπεσε στην αντίληψη τους κάποιος τίτλος, πως η διάθεση μου ήταν ξεκάθαρα χιουμοριστική. Προφανώς και δεν έχω δεχτεί μπούλινγκ από τον Κωνσταντίνο Ρήγο, γελάω και μόνο που το γράφω. Αντιθέτως έχω δεχτεί πολλή αγάπη, φροντίδα και υποστήριξη πάνω στην σκηνή κι επίσης γερές δόσεις αιχμηρού, οξυδερκέστατου, σατυρικού χιούμορ. Κι όπως είπα και στην εκπομπή είναι κι αυτός ένας από τους λόγους που τον αγαπώ. • Ωστόσο επειδή βρισκόμαστε σε μία εποχή πολύ ευαίσθητη σε τέτοια θέματα θα πρότεινα μα μην προσπαθούμε να μετατρέψουμε ακόμα και το χιούμορ σε καταγγελία γιατί έτσι χάνουν και τα δύο την αξία τους. Ευχαριστώ.

