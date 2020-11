Υπερήφανη μαμά η Χατζίδου: Η κόρη της έκανε τα πρώτα της βήματα!

Δεκατεσσαρων μηνών κάναμε μονες τα πρώτα βήματα! Τόσο περπάτησα κ εγώ μου είπε η Μαμα μου! Δεν ξέρω αν θεωρείται «αργά»η «νωρίς» κ ούτε με νοιάζει κ ούτε εσας να σας νοιάζει! Να χαίρεστε όλες τις στιγμές κ να μην ανησυχείτε βασανίζοντας το μυαλό σας με τα «γιατί»! «Γιατί δεν περπατάει ενώ της φίλης μου είναι μικρότερο κ περπατάει»,» «γιατί δε μιλάει ακόμα» «γιατί δεν τρώει με πιρούνι» «γιατί δεν κρατάει το μπιμπερό»κλπ... Όλα θα τα παιδάκια είναι διαφορετικά❤️ Να τα χαιρόμαστε 🥰 #babyfirststeps #baby #babygirl #cutebabies

