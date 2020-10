Έφη Σαρρή: «Δε θα με κρίνει εμένα η Δέσποινα Βανδή»

Θα είναι ζευγάρι με τον Κωνσταντίνο Βασάλο στο τηλεοπτικό σόου «Just the 2 of us» που κάνει πρεμιέρα το Σάββατο.

Αφού δέχτηκε το μαξιλάρι με τη φωτογραφία του γνωστού personal trainer πάνω, η Έφη Σαρρή μίλησε στον Αρτ και τη «Φωλιά των Κου Κου» για τον ρόλο της ως coach στο παιχνίδι και την κριτική επιτροπή.

Σίγουρα η τραγουδίστρια θα κάνει... σέξι εμφανίσεις στη σκηνή του J2US /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Είπα το “ναι” στο J2US γιατί ήθελα να περάσω καλά, να κάνουμε λίγη πλάκα, να γελάσουμε. Τα χρήματα δε μετράνε. Δεν κοιτάζω να κάνω περιουσίες για να τα αφήσω στα εγγόνια μου, γιατί δεν έχω», είπε αρχικά η τραγουδίστρια για τη συμμετοχή της στην εκπομπή.

«Δε θα κρίνει εμένα η Δέσποινα Βανδή, θα κρίνει τον συμπαίκτη μου. Ας μην τολμήσει κανείς να με κρίνει εμένα, γιατί θα κάνει κακό στον εαυτό του. Εγώ δεν κρίνομαι, εγώ είμαι coach. Εννοείται ότι θα εκφράσω τη γνώμη μου πάνω στη σκηνή», απάντησε στην ερώτηση του δημοσιογράφου για την κριτική που πρόκειται να δεχτεί.

