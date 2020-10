Μελέτης Ηλίας: Οι τρυφερές ευχές για τα γενέθλια της κόρης του

10??????? Σχεδόν απίστευτο μου φαίνεται!!!! Έχουν περάσει 10 χρόνια απο τότε που γεννήθηκες και έδωσες άλλο νόημα στη ζωή μας!!!Για την ακρίβεια έδωσες ΤΟ νόημα στη ζωή μας!!!! Εύχομαι το 10 να γινει 100 και το 100 να γινει 1000!!!! Χιλιόχρονη Κοραλένια μου!!!!!!! Ευχομαι να συνεχίζεις να αντιμετωπίζεις τη ζωή με το πείσμα τη χαρά την αγάπη και την επιμονή που εχεις τώρα!!! Ο μπαμπάς....

