Μπόμπα - Τανιμανίδης: Απόλαυσαν αγκαλιά το ηλιοβασίλεμα στο Αιγαίο

Watching sunsets with you @sakiswp 🌅 ♥️ Αποχαιρετώντας ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο γεμάτο φίλους και ωραίες στιγμές! 🙏 Να έχουμε όλοι μια υπέροχη εβδομάδα! Thank you @hereccomes for capturing this moment 🥰

A post shared by Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo) on Oct 11, 2020 at 10:52am PDT